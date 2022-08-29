Хто святкує іменини в вересні 2022 року: кого вітати, як назвати дитину

Які іменини святкують у вересні 2022 року та як назвати хлопчика чи дівчинку, які народилися цього місяця — читайте в матеріалі ТСН.ua.
За допомогою церковного календаря іменин можна дізнатися, як назвати у вересні хлопчика чи дівчинку.
Чоловічі і жіночі іменини у вересні 2022
1 вересня: Микола, Андрій, Феофан, Тимофій, Фекла.
2 вересня: Володимир, Віктор, Іоанн, Дементій, Никон, Максим, Феодор, Тимофій.
3 вересня: Дорофей, Олександр, Єфрем, Павло, Марфа.
4 вересня: Олексій, Олександр, Афанасій, Василь, Єрофій, Гавриїл, Іларіон, Іоанн, Михайло, Макар, Фелікс, Феодор, Аріадна.
5 вересня: Павло, Микола, Іриней, Іван, Єфрем.
6 вересня: Петро, Георгій, Арсеній.
7 вересня: Володимир, Варфоломій, Іоанн, Єпіфан, Мойсей.
8 вересня: Петро, Георгій, Димитрій, Віктор, Адріан, Наталія, Марія.
9 вересня: Мефодій, Дмитро, Іван, Володимир, Олександр, Михайло, Сава, Никон, Степан, Анфіса.
10 вересня: Василь, Демид, Георгій, Іларіон, Іоанн, Леонтій, Лаврентій, Мойсей, Макар, Павло, Микола, Серафим, Сава, Стефан, Сергій, Феодосій, Феодор, Анна.
11 вересня: Іоанн.
12 вересня: Арсеній, Олександр, Гавриїл, Опанас, Данило, Григорій, Діонісій, Іоанн, Єфрем, Леонід, Ігнатій, Никодим, Макар, Петро, Павло, Спиридон, Сава, Христофор, Феодор, Яків, Єлизавета.
13 вересня: Володимир, Олександр, Дмитро, Геннадій, Михайло, Іван, Мирон.
14 вересня: Семен, Татіана, Марфа, Наталія.
15 вересня: Антоній, Анатолій, Віктор, Василь, Герман, Володимир, Іоанн, Демид, Михайло, Леонід, Павло, Микола, Петро, Феодор, Степан, Феодот, Феодосій, Юліан, Філіп, Серафима, Руфіна, Ксенія.
16 вересня: Андрій, Олексій, Василь, Дорофій, Володимир, Іоанн, Юхим, Костянтин, Ілля, Микола, Михайло, Роман, Петро, Феоктист, Сергій, Пилип, Феофан, Харитон, Домна, Василиса.
17 вересня: Олександр, Аким, Василь, Опанас, Григорій, Василь, Іван, Михайло, Митрофан, Микола, Мойсей, Петро, Стефан, Симон, Юліан, Феодор, Олена.
18 вересня: Олексій, Авдей, Гліб, Опанас, Давид, Захар, Юхим, Максим, Феодор, Раїса, Іраїда, Єлизавета.
19 вересня: Архип, Андрій, Давид, Всеволод, Димитрій, Діонісій, Кирило, Іоанн, Макар, Костянтин, Михайло, Текла.
20 вересня: Андрій, Олександр, Григорій, Василь, Євген, Лев, Іван, Лука, Михайло, Макар, Пахомій, Микола, Сава, Петро, Стефан.
21 вересня: Георгій, Іоанн.
22 вересня: Олександр, Аким, Олексій, Василь, Опанас, Дмитро, Григорій, Захар, Микита, Йосип, Феодосій, Сергій, Харитон, Феофан, Анна.
23 вересня: Василь, Андрій, Гліб, Гавриїл, Іван, Євген, Климент, Касьян, Микола, Костянтин, Петро, Павло, Семен, Татіана.
24 вересня: Герман, Віктор, Ія, Дмитро, Лев, Короп, Роман, Микола, Сергій.
25 вересня: Опанас, Олексій, Іван, Данило, Микола, Никодим, Семен, Юліан, Феодор.
26 вересня: Валеріан, Олександр, Ілля, Єрофій, Лук'ян, Леонтій, Петро, Микола, Юліан, Стефан.
27 вересня: Микола, Іван.
28 вересня: Валеріан, Андрій, Герасим, Віссаріон, Дмитро, Григорій, Іоанн, Йосип, Ігнатій, Леонід, Максим, Макар, Микита, Петро, Микола, Стефан, Порфирій, Яків, Федот, Марія, Людмила, Євдокія.
29 вересня: Віктор, Олексій, Дорофій, Григорій, Сергій, Йосип, Людмила.
30 вересня: Іван, Ілля, Никодим, Серафим, Павло, Феодосій, Софія, Олександра, Віра, Ірина, Любов, Надія.