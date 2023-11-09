Хто тимчасово очолить Мінмолодьспорту: все, що відомо про Матвія Бідного

Матвій Бідний був заступником Міністра молоді та спорту України від липня 2020 року.

На засіданні 9 листопада Кабмін призначив виконувачем обов’язків міністра спорту Матвія Бідного.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Матвій Бідний був заступником Міністра молоді та спорту України від липня 2020 року. До цього він був помічником-консультантом народного депутата України, а також обіймав посаду директора департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Матвій Бідний Фото: tribuna

Що відомо про Матвія Бідного

43-річний Матвій Бідний — киянин. Вчився у Національному університеті фізичного виховання та спорту України.

Згодом здобував освіту у Київському національному торговельно-економічному університеті. Вивчав фінанси підприємства.

Матвій Бідний навчався і в Міжреґіональній академії управління персоналом та Національній академії державного управління при Президентові України.

Працював тренером у ДП "Фаворит-С" в Києві, а потім став керівником цього фітнес-клубу.

2016-го Матвій Бідний став головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також очолив департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада проголосувала за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що під час виступу в Раді Гутцайт заявив, що продовжить працювати в Національному олімпійському комітеті (НОК).

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