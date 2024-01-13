Хто у черзі на безпековий договір з Україною: Умєров розповів деталі

Кожна країна має свою специфіку і особливості, але той шлях, який Україна вже пройшла з Великою Британією, дасть можливість ефективніше працювати з іншими партнерами, зазначив Умєров.

Після підписання безпекового договору з Великою Британією країни G7 вже передали тексти подібних угод до України.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

"У подібному форматі, як я вже зазначив, вже працюємо з країнами G7 і будемо також працювати з іншими державами... Кожна країна має свою специфіку і особливості, але той шлях, який ми вже пройшли з Великою Британією, дасть нам можливість ефективніше працювати з іншими партнерами", - зазначив Умєров.

Нагадаємо, до Києва 12 січня прибув прем'єр Британії Ріші Сунак. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали унікальний безпековий договір, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.

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