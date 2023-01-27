Хто у Росії ухвалює рішення замість Путіна: астролог Влад Росс дав відповідь

За словами астролога, фактично до влади прийшли секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев зі своєю компанією, до якої входять Герасимов і Шойгу.

У Росії 8-10 січня стався переворот, коли було відсторонено організатора ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Фактично до влади прийшли секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев зі своєю компанією: тобто генерала Валерія Герасимова тут же він призначив, який панує над усією армією, тут же міністра оборони РФ Сергія Шойгу повернули до влади.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів відомий астролог Влад Росс, відповідаючи на запитання, хто ж у Росії ухвалює рішення щодо України, щодо ситуації на фронтах, щодо війни в цілому замість Володимира Путіна, якщо, за словами Росса, справжнього Путіна вже нема, а на екранах ми бачимо його двійника.

"І, за деякими даними, Пригожину залишилося жити зовсім недовго. Днями почули, що українські терористи скинули Дугіну (Дар'я Дугіна - донька відомого російського пропагандиста, головного ідеолога так званого "руского міра" Олександра Дугіна - ред.), так само вони скинуть Пригожина. Від кого ж це була звістка? Звичайно ж, від нього – від прессекретаря Путіна Пєскова. Ну, якщо видано план усунення Пригожина вже самим Володимиром Путіним, то його буде виконано найближчого місяця. Нехай дбає про своє здоров'я", - підсумував Росс.

Нагадаємо, автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня 2022 року. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці. За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але останньої миті він пересів до іншого автомобіля.

За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до Росії зі своєю донькою та від липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом із донькою після вбивства начебто виїхала до Естонії.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної. "Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми - не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він, додавши, що вбивство доньки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.