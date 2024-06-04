Хто в Росії створює фейки про українських військових: в ЦПД назвали студії та замовників

До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія “Крылья”.

В Україні Центр протидії дезінформації з’ясував, джерело походження російський фейкових відео, на яких нібито фігурують українські військові. Такі пропагандистські відео активно розповсюджує Кремль.

Про це повідомили в пресслужбі ЦПД.

Як стало відомо, російські студії, які виробляють такий “контент” - пов’язані з міністерством оборони РФ та розвідувальним управлінням країни-агресорки.

“До виробництва фейкових відео з нібито українськими військовими на передовій, в окопах, дотична студія “Крылья”, яка пов‘язана з російським міноборони. Також над такими відео працюють підрядники, дотичні до “новоросія тб”, а розгонку по інфраструктурі забезпечують агентства, які працюють з гру рф”, - заявив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що Путін через Telegram "заливає" Європу фейковими новинами.

Читайте також: