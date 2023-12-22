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Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: відповідь ГУР на сенсаційну статтю WSJ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Хто вбив Пригожина і чи взагалі він мертвий: відповідь ГУР на сенсаційну статтю WSJ

Могила ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. / Фото: Associated Press

В розвідці називають "цікавими" подібні матеріали.

В українській розвідці заявляють, що не мають стовідсоткової інформації, яка б підтвердила загибель в авіакатастрофі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це в коментарі LIGA.net сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Він наголошує, що Україна досі не має реальних доказів загибелі Пригожина.

"Це те, що можна констатувати сьогодні. Якщо ситуація зміниться, то її уточнюватимемо. Всі інші матеріали та дослідження цікаві, але в цій ситуації потрібна гарантія, яка однозначно підтвердила б загибель ватажка "Вагнера", - каже Юсов. 

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Дата публікації
Перегляди
852
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