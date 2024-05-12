Хто входить до складу ВЛК: список лікарів та їхні обов'язки

ТСН.ua. розбирався в нюансах проходження ВЛК.
В Україні під час мобілізації для визначення придатності до військової служби військовозобов'язані та резервісти проходять перевірку військово-лікарської комісії (ВЛК).
Лікарі яких спеціальностей оглядають військовозобов'язаних і що потрібно знати мобілізованому, розбирався ТСН.ua.
ВЛК, ухвалюючи висновок про придатність чи непридатність, керується "Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві", який містить 86 статей. Проходження ВЛК регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу, що затверджене міністром оборони України від 14 серпня 2008 року.
Які лікарі оглядають
Адвокат Олег Леонтьєв в інтерв'ю "Українському радіо" розповів про те, які лікарі входять до складу ВЛК.
Військовозобов'язаного оглядають:
- хірург - ревіряє наявність хірургічної патології;
- терапевт – діагностика захворювань серцево-судинної системи, органів дихання та травлення, діагностика і лікування хвороб нирок, суглобів;
- невропатолог – діагностика захворювань центральної та периферичної нервової системи;
- психіатр – діагностика на наявність психічних розладів;
- офтальмолог – перевіка зору;
- отоларинголог – перевірка стану вух, горла, носа, голови та шиї;
- стоматолог – перевірка стану зубів і ротової порожнини;
- дерматолог – діагностика шкірних захворювань;
- а також лікарі інших спеціальностей, якщо є показання.
"Маємо знати такий момент. До серпня 2023 року ТЦК перед оглядом мали обов’язок витребувати дані з різних диспансерів, чи не перебуває людина десь на обліку – у психоневрологічному, туберкульозному, шкірно-венерологічному диспансері тощо – для того щоб мати повну картину про стан здоров’я військовозобов’язаного. Зараз цей обов’язок скасовано", – зазначив юрист.
Військовозобов'язаний має здати такі аналізи:
- загальний аналіз крові та дослідження сечі;
- визначення групи крові та резус-належності;
- рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;
- електрокардіографію (ЕКГ);
- серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
- дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.
Скільки часу чинне рішення ВЛК
Постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби військовослужбовця чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Для офіцера — 6 місяців, для військовослужбовця ДШВ чи морської піхоти — 24 місяці.
Нові "статуси" військовозобов'язаних
Відповідно до нових правил, ухвалених недавно, після ВЛК військовозобов'язані отримають один з п'яти статусів:
- придатний;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах (статус запроваджених замість "обмежено придатних");
- тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;
- непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Раніше ми писали, хто має право направити на ВЛК цивільних, обмежено придатних і військових.
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