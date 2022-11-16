Хто віддав наказ і який полк обстріляв Україну: в СБУ назвали версії і відкрили 17 кримінальних проваджень

Слідчі Служби безпеки зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада. Зараз спецслужба намагається поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва РФ, які віддали ці накази. В СБУ вже назвали кілька версій.

Про це повідомляє пресслжуба СБУ.

"Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи", - розповів очільник СБУ Василь Малюк.

За однією з версій, яку зараз перевіряють у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Як зазначив керівник СБУ, також вивчається ще декілька версій, серед яких - участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

Слідчі СБУ намагаються поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва РФ, які віддали ці накази.

Матеріали провадження увійдуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у: Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. Справи відкриті за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Масований обстріл України 15 листопада

У вівторок, 15 листопада, Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України від початку війни. Укренерго" довелося застосувати аварійні графіки відключень, щоб запобігти повному знеструмленню країни.

Із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі. Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого.

Росіяни масовано атакували ракетами критичну інфраструктуру та житлові будинки України. Є загиблі і поранені серед цивільного населення.

Сьогодні, 16 листопада, через удари РФ найскладніша ситуація із електропостачанням на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах.

У всіх областях України застосовуються планові стабілізаційні та аварійні відключення світла. Українців закликали підготуватися до збільшення тривалості обмеження електропостачання.

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