Президент РФ Путін наказав керівнику ФСБ Бортнікову виправляти власні помилки та воювати за Курщину. Дюмін вже не впорався із завданням виграти цю битву для РФ до жовтня.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Але значну роль зараз в боях на Курщині зі сторони РФ грає ФСБ. Саме вони, на думку у Кремлі, провалилися і допустили втрату частини Курщини. Тому від ФСБ вимагають зазнавати головних втрат в боях. І це єдиний шанс Бортнікова не втратити крісло", – пояснив Коваленко.

Тим часом Сили оборони продовжують вдалі дії на Курщині. Наразі деталі не розголошуються.

Нагадаємо, спецпризначенці Федеральної служби безпеки Росії, яким Володимир Путін доручив здійснити контртерористичну операцію в Курській області, не мають для цього достатньої підготовки та обладнання.

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