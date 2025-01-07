Хто з чоловіків має право виїхати за кордон від січня 2025-го: юрист назвав категорії

В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років обмежені у виїзді за кордон. У країні триває мобілізація. Втім, для деяких категорій населення є винятки.

Хто може покинути межі країни, розповів адвокат Владислав Косач у коментарі "РБК-Україна".

Під час воєнного стану за кордон можуть виїхати:

чоловіки, старші 60 років;

особи з інвалідністю; чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років або є батьками трьох чи більше неповнолітніх дітей;

ті, хто виховує дитину з інвалідністю;

якщо особа супроводжує дружину чи батьків з інвалідністю;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни;

чоловіки, які були зняті з військового обліку за станом здоров'я або є тимчасово непридатними до служби;

ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю або іншими людьми, які потребують стороннього догляду.

За словами Владислава Косача, під час перетину кордону всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-облікові документи. Особи, які мають відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон за наявності відповідної відмітки у військових документах.

Тим часом чоловіки, які зараховані до закордонних навчальних закладів, можуть виїхати для продовження навчання, але при цьому мають мати документи про зарахування. Своєю чергою особи, що проживають за кордоном, більше не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

За словами адвоката, в разі необхідності лікування за кордоном через недоступність медичних послуг особи також мають право виїхати за кордон.

"Якщо пацієнт потребує тривалого або дороговартісного лікування, а також медичних послуг, що наразі обмежені в Україні через повномасштабну війну, такий громадянин може бути направлений на лікування за межі країни", — зазначив фахівець.

Для чоловіків з робочим контрактом за кордоном є окремі правила. Для виїзду їм необхідно мати офіційно оформлений контракт, дозвіл на виїзд від військкомату та документи, що підтверджують мету поїздки.

Для отримання дозволу на виїзд за кордон чоловікам, які планують працевлаштування за межами України, треба звернутися з підтверджувальними документами до військкомату. Такими документами можуть бути запрошення від роботодавця, копія паспорта, а за необхідності — довідка про відсутність судимості. Після перевірки особі видається відповідний дозвіл.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12066, який передбачає створення Єдиного реєстру військовослужбовців. Наразі дані про військовослужбовців зберігаються в реєстрі “Оберіг” або в окремих системах кадрового обліку.

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