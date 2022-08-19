Хто з чоловіків може виїхати за кордон у відпустку: навіть під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану з України не можуть виїжджати чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте уряд вирішив трішки послабити це рішення та дозволив деяким категоріям чоловіків перетинати кордон на час відпустки. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

В Державній прикордонній службі повідомили, що військовозобов'язані чоловіки, які працюють державними службовцями, можуть отримати відстрочку від мобілізаційних заходів під час війни та виїхати за кордон на час відпустки. Пояснюється це тим, що вони заброньовані за державними установами, де займають певні посади.

Які документи потрібно показати

В ДПС також розповіли, які документи потрібно подати, щоб отримати дозвіл на перетин кордону України.

Насамперед, чоловік для виїзду за кордон повинен мати при собі посвідчення про відстрочку від призову, а також повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Ці документи працівники митниці будуть вимагати в обов'язковому порядку.

Окрім цього, дана категорія чоловіків мають право перетинати державний кордон в тому випадку, якщо поїзда передбачена з метою відрядження. В цьому випадку митники додатково будуть додатково вимагати документ, який підтверджує необхідність в службовому відрядженні.

Звичайно, потрібно буде також показати посвідчення про відстрочку від призову, повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або витяг з наказу Міністерства економіки України.