Хто з чоловіків зможе отримати документи за кордоном: відповідь "Паспортного сервісу"

Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспорт тільки на території України. Втім, отримати документи зможе декілька категорій українців за кордоном.

Про це повідомив Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Учора, 25 квітня, набрала чинності постанова Кабміну про зміни в процедурі отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років. Відтепер вони зможуть отримати паспорт лише в органах Державної міграційної служби на території України. Пересилання документів до закордонних філій державного підприємства "Документ" не здійснюватиметься.

Можливість доступна тільки для осіб, визначених у переліку правил перетину державного кордону громадянами України за наявності відповідних підтверджувальних документів.

Категорії, які зможуть отримати паспортні документи за кордоном:

люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; особи, що супроводжують важкохворих дітей;

особи зі складових Сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Зокрема, видавання паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня, відбуватиметься у порядку, що діяв до набрання чинності постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Нагадаємо, від 23 квітня консульства України припинили надання послуг чоловікам призовного віку. Тепер вони зможуть лише оформлювати документи для повернення до України. За новим законом про мобілізацію №3633-IX від 11.04.2024 року, який набуде чинності 18 травня, передбачається обмеження для чоловіків 18-60 років.

Тим часом в ОП пояснили посилення роботи консульств за кордоном. За словами радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, "просто є люди, які втекли" з країни, що воює, а тепер намагаються протестними акціями "відстоювати свої права".

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