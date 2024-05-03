Хто з держслужбовців має право на бронювання від мобілізації: відповідь Міноборони

Ці люди також на військовому обліку.

Державні службовці, які є військовозобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що вони також можуть бути залученими до Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур – Міністерства оборони, Нацполіції тощо – також стають на військовий облік", – повідомив Лазуткін.

Як відомо, протягом 60 днів всі чоловіки з 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.

Хто з держслужбовців підпадає під бронювання від мобілізації

Речник повідомив, що є чіткий перелік категорій, хто звільнятиметься від мобілізації. Є чіткі правила, вони дещо змінились.

"Зараз будуть заброньовані держслужбовці так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", – пояснив речник.

Він додав, що виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані. Крім того, відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління – судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.

Раніше у Генштабі пояснили, що після оновлення даних через електронний кабінет військовозобов'язані проходитимуть ВЛК після отримання відповідної повістки.

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