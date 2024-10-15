Хто з ієрархів найкраще відповідає посаді очільника єдиної Православної церкви в Україні – опитування

Результати соцопитування свідчать, що однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної Церкви.
В Україні 50% опитаних українців хотіли би бачити на чолі єдиної Православної церкви митрополита Епіфанія.
Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 20 вересня – 3 жовтня 2024 року.
"На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді очільника єдиної Православної Церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної церкви (76% серед тих, хто визначився із своєю думкою).
Далі йдуть такі варіанти:
- інший ієрарх з України (8% серед усіх респондентів і 12% серед тих, хто визначився);
- Онуфрій (відповідно, 6% і 9%);
- інший ієрарх з-поза меж України (2% і 3%).
Третина респондентів відповіли, що у них немає сформованої позиції або що їм байдуже.
Раніше стало відомо ставлення українців до створення об'єднаної Православної церкви.
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