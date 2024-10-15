Хто з ієрархів найкраще відповідає посаді очільника єдиної Православної церкви в Україні – опитування

Результати соцопитування свідчать, що однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної Церкви.

В Україні 50% опитаних українців хотіли би бачити на чолі єдиної Православної церкви митрополита Епіфанія.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 20 вересня – 3 жовтня 2024 року.

"На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді очільника єдиної Православної Церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної церкви (76% серед тих, хто визначився із своєю думкою).

Далі йдуть такі варіанти:

інший ієрарх з України (8% серед усіх респондентів і 12% серед тих, хто визначився);

Онуфрій (відповідно, 6% і 9%);

інший ієрарх з-поза меж України (2% і 3%).

Третина респондентів відповіли, що у них немає сформованої позиції або що їм байдуже.

Хто з православних ієрархів, на Вашу думку, найкраще відповідає посаді глави єдиної Православної Церкви в Україні / Фото: КМІС

Раніше стало відомо ставлення українців до створення об'єднаної Православної церкви.

Заборона московського патріархату! Митрополит Епіфаній зробив пропозицію предстоятелю МП Онуфрію

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