Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хто з ієрархів найкраще відповідає посаді очільника єдиної Православної церкви в Україні – опитування

Хто з ієрархів найкраще відповідає посаді очільника єдиної Православної церкви в Україні – опитування

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній / Фото: Православна Церква України/Facebook

Результати соцопитування свідчать, що однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної Церкви.

В Україні 50% опитаних українців хотіли би бачити на чолі єдиної Православної церкви митрополита Епіфанія.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 20 вересня – 3 жовтня 2024 року.

"На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді очільника єдиної Православної Церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 50% серед усіх респондентів хотіли би бачити його на чолі єдиної Православної церкви (76% серед тих, хто визначився із своєю думкою).

Далі йдуть такі варіанти:

  • інший ієрарх з України (8% серед усіх респондентів і 12% серед тих, хто визначився);
  • Онуфрій (відповідно, 6% і 9%);
  • інший ієрарх з-поза меж України (2% і 3%).

Третина респондентів відповіли, що у них немає сформованої позиції або що їм байдуже.

Хто з православних ієрархів, на Вашу думку, найкраще відповідає посаді глави єдиної Православної Церкви в Україні / © КМІС
Хто з православних ієрархів, на Вашу думку, найкраще відповідає посаді глави єдиної Православної Церкви в Україні / Фото: КМІС

Раніше стало відомо ставлення українців до створення об'єднаної Православної церкви.

Заборона московського патріархату! Митрополит Епіфаній зробив пропозицію предстоятелю МП Онуфрію

Заборона московського патріархату! Митрополит Епіфаній зробив пропозицію предстоятелю МП Онуфрію

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація