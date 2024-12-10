Хто з мобілізованих найчастіше потрапляє до штурмових підрозділів: у ТЦК відповіли

Чоловіків до 45 років здебільшого спрямовують до штурмових підрозділів. Людей, старших за 45 років – в інші частини.

Під час мобілізації в Україні чоловіків до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів, тоді як людей старшого віку (45+ років) відправляють до підрозділів забезпечення, артилерійських і інженерних військ.

Про це розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільне Суми".

"Молодих до 45 років здебільшого спрямовують до штурмових підрозділів. Люди старші за 45 років – до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Нацгвардії чи Державної служби спеціального транспорту", – каже представник ТЦК.

За його словами, зараз важко сказати, які саме підрозділи потребують найбільше людей.

"Усе залежить від потреби держави. Якщо є необхідність укомплектування певних підрозділів – це робиться", – додав Монукало.

Раніше стало відомо, які області України очолюють рейтинг за зверненням до центрів рекрутингу.

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