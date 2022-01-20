Хто з українців платитиме податок за подарунок вартістю понад 1625 грн

Податок на подарунок: за яких умов, хто і скільки платитиме 2022 року / pixabay.com

Згідно з законами України, подарунок оподатковується, якщо його вартість перевищує 25% від мінімальної заробітної плати. Але сплачувати податок на подарунок потрібно не всім українцям. Кого це торкнеться — читайте в матеріалі ТСН.ua.

За словами молодшого юриста юридичної компанії "Тарасов та партнери" Андрій Журбенко, який дав інтерв’ю для "ГолосUA", в статті 165 Податкового кодексу України зазначено: кошти або майно, які були отримані у вигляді подарунку, оподатковуються тоді, коли їх вартість перевищує 25 % від мінімальної зарплати. На 2022 рік це 1625 грн.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата повинна зрости до 6700 грн. І тоді зросте також і вартість подарунку, що оподатковується. Ця сума становитиме 1675 грн.

Податок на подарунок: хто сплачує і скільки

Якщо такий подарунок отримає звичайна людина, то, за словами юриста, сплачувати податок вона не буде. Найчастіше про такі надходження ніхто не знає, адже вони ніде не відображаються в податкових документах.

Так кого ж торкнеться податок на подарунок? Зазвичай його платниками стають юридичні і фізичні особи-підприємці.

Сплачувати потрібно 19,5% від отриманих у подарунок коштів чи вартості іншого майна. Сюди входить 18% податок на дохід фізосіб та 1,5% військовий збір.