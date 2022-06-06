"Хто захоче вдруге в таку ср*ку": в РФ не можуть назбирати поповнення підрозділів для війни в Україні

"Хто захоче вдруге в таку ср*ку": в РФ не можуть назбирати поповнення підрозділів для війни в Україні

В Росії не можуть загітувати людей продовжувати службу і брати участь в "спецоперації" в Україні.

Через це виникла проблема з поповненням підрозділів, а військовослужбовців не можуть заманити навіть великими зарплатами.

Про це йдеться в розмові двох окупантів, яку перехопило ГУР Міноборони.

З розмови стає зрозуміло, що серед військовослужбовців РФ дуже багато тих, хто відмовляється їхати в Україну, а тих, хто тут зараз перебуває, намагаються втримати істотним підвищенням зарплат.

Зараз їх обіцяють виплачувати вже не в доларах, а рублях - 8500 за день, що за місяць становить 250 тисяч рублів.

"- О, за***бись, а то у нас тут відмовників море.

- Я не знаю як 366 людей набрати. Тут чоловік 150 відмовників. Всі, хто звідти приходять, їх ніхто і засуджувати не має права. Ну хто вдруге захоче в таку ср*ку", - говорять між собою окупанти.

Нагадаємо, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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