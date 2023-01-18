Хто замінить Монастирського: в Офісі президента розповіли про шорт-лист кандидатів

Перелік кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ ще формується.
Після загибелі Дениса Монастирського у катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня у влади наразі немає чіткого переліку кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ України.
Про це ТСН.ua повідомили джерела в Офісі президента.
Утім, такий шорт-лист може з'явитися уже найближчим часом. Як повідомили в Офісі президента, над цим зараз працюють.
Згідно із законодавством, нового міністра внутрішніх справ оберуть після узгодження відповідної кандидатури в комітеті Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів.
Кандидатуру нового міністра повинен внести до Верховної Ради премʼєр-міністр.
Наразі уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах біля Києва сталася авіакатастрофа гелікоптера, в якому перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Внаслідок падіння гвинтокрила загалом загинуло 14 людей, з них одна дитина.
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