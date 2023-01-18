Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хто замінить Монастирського: в Офісі президента розповіли про шорт-лист кандидатів

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
Перегляди
557
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хто замінить Монастирського: в Офісі президента розповіли про шорт-лист кандидатів

Фото: УНІАН

Перелік кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ ще формується.

Після загибелі Дениса Монастирського у катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня у влади наразі немає чіткого переліку кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ України. 

Про це ТСН.ua повідомили джерела в Офісі президента. 

Утім, такий шорт-лист може з'явитися уже найближчим часом. Як повідомили в Офісі президента, над цим зараз працюють.

Згідно із законодавством, нового міністра внутрішніх справ оберуть після узгодження відповідної кандидатури в комітеті Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів.

Кандидатуру нового міністра повинен внести до Верховної Ради премʼєр-міністр.

Наразі уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах біля Києва сталася авіакатастрофа гелікоптера, в якому перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін. Внаслідок падіння гвинтокрила загалом загинуло 14 людей, з них одна дитина. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
557
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація