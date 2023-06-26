Хто замовив, організував і вбив Катерину Гандзюк: хронологія подій

Який вирок отримали головний організатор і замовник нападу на Катерину?

На херсонську активістку Катерину Гандзюк напали 5 років тому. Саме 2017-2018 роки можна назвати часом, коли був розпал нападів на громадських активістів і журналістів за їхню професійну діяльність. Але саме історія Каті підняла громадськість на боротьбу з подібними випадками.

Хто замовив, організував і вбив Катю Гандзюк? Хронологію подій зібрала кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан.

Червень 2018: інтерв'ю Катерини Гандзюк для ТСН

В інтерв'ю Катя Гандзюк говорить про масові напади на громадських активістів і журналістів. Напад на неї станеться за місяць. Її обіллють сірчаною кислотою.

"Я точно знаю, що виглядаю краще, ніж виглядає в Україні зараз справедливість і правосуддя", – казала вона у лікарні.

Серпень 2018: поліція затримує підозрюваних у нападі на Катю Гандзюк

Координатор безпосередньо планував напад на активістку. Усі вони – учасники бойових дій на сході країни. У цей час лікарі борються за життя Гандзюк. Вона переносить із десяток операцій. Їй навіть ставатиме краще. Боротьба триває 96 днів, але 4 листопада Катя помирає. Лікарі констатують – відірвався тромб.

Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Житомир і Херсон. У день смерті Каті Гандзюк чи не по всій країні небайдужі вийшли на мовчазнІ мітинги. І всіх цікавило лиш одне: хто замовив Катю Гандзюк?

За два дні після смерті Каті голова нацполіції у Верховній Раді демонструє фрагменти слідчих дій стосовно підозрюваних. Заявляє: її вбивство коштувало п'ять тисяч доларів. Стільки заплатили виконавцям за напад на активістку. СамІ ж вони під час слідства заявили, що скоїли напад, бо вважали, що Гандзюк має антиукраїнські погляди.

У день смерті Каті Гандзюк чи не по всій країні небайдужі вийшли на мовчазнІ мітинги. Фото: ТСН

День поховання

У день поховання Каті громадські активісти в Херсоні йдуть до будинку одного з імовірних організаторів убивства – Ігоря Павловського, помічника одного з тодішніх народних депутатів.

Павловського таки затримують, згодом йому оголосять вирок за замовчування злочину і дадуть два роки умовно.

Грудень 2018: у справі Каті Гандзюк оголошують ще одну підозру

Підозрюють Олексія Левіна. На Херсонщині його називали кримінальним авторитетом. І, за словами тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, саме Левін є ключовою фігурою в організації нападу. Але на той час цей підозрюваний уже втік з України.

Лютий 2019: підозра Мангеру

Правоохоронці оголошують підозру тодішньому голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Його міністр внутрішніх справ називає замовником убивства Каті Гандзюк.

Сам Мангер свою причетність і тоді, і зараз відкидає.

Хто замовив Катерину Гандзюк. Фото: ТСН

Червень 2019: вирок оголошують п'ятьом виконавцям злочину

Виконавці отримують від трьох до шести з половиною років за ґратами. Однак, на початку повномасштабної війни деякі з них виходять із-під варти і йдуть на фронт.

"Ми знаємо, що частина з них воює, захищає країну", – каже Марина Хромих, громадська діячка і подруга Катерини Гандзюк.

Майже до кінця 2019-го по всій країні через справу Каті Гандзюк тривають акції протестів. Активісти заявляють, що без їхнього впливу справа просувається дуже повільно.

2020-го Олексія Левіна екстрадують в Україну. Фото: ТСН

Січень 2020: у Болгарії затримують організатора вбивства

Олексія Левіна уже навесні екстрадують в Україну.

А вже півроку по тому суд бере під варту Владислава Мангера, який до цього був під заставою.

Справа в судІ триває от уже три роки. Друзі Каті кажуть, що до Феміди за цей час у них ніяких претензій. Однак, підозрювані поводилися не найкращим чином.

"Левін і Манген казали постійно, що вони себе погано почувають. Постійно викликали швидку. Особливо це було боляче в період активної фази карантину ковіду", – розповідає Марина Хромих.

2019-го правоохоронці оголосили підозру тодішньому голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Фото: ТСН

Вирок

Нині прокурори просять для Мангера і Левіна по 10 років за ґратами. Щоправда, громадські активісти певні, що не всі причетні до справи будуть покарані. Кажуть, замовником був не лише Мангер.

На схемі, яку оприлюднювало МВС іще в 2019 році, було дві особи, прізвище й обличчя яких були приховані. Громадські активісти вважають, що йдеться про херсонських колег Мангера, корупційні схеми яких викривала Гандзюк.

За словами Хромих, вони могли скористатися своїми політичними зв’язками і таким чином вдалось уникнути якоїсь відповідальності.

І хоча це поки версія, вона має підґрунтя і право мати місце.

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Нинішній вирок активісти вважають історичним. Адже за новітньої України не було жодного випадку, щоби судили такого рівня посадовців за напади на активних громадян. ​​​​​​

Умовна крапка у справі про вбивство Каті Гандзюк: десять років в'язниці і 15 мільйонів гривень компенсації для родини херсонської активістки. Такий вирок отримали головний організатор і замовник нападу на Катерину.

Вирок Олексію Левіну і Владиславу Мангеру Дніповський суд столиці виніс пообіді 26 червня.

Загалом цей суд тривав три роки. Сама справа – це понад двісті томів. Присутні у залі засідань громадські активісти і журналісти вирок сприйняли аплодисментами. А от засуджені рішення суду коментували тихо, але нецензурно.

Репортаж знімали: Мар'яна Бухан, Олена Черняєва, Павло Бориско, Наталія Кучеренко

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили кислотою. Жінка отримала опіки 30% тіла. Її доправили до реанімації, вона перенесла понад 10 операцій. На жаль, організм не витримав. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.

Вже відомо, що Владислав Мангер організував напад на Гандзюк. Для координації злочинних дій залучив Левіна. Левін вийшов на свого спільника – Сергія Торбіна, і за гроші запропонував йому знайти виконавців нападу.

Раніше ТСН повідомляв, що окупанти обікрали та пошкодили квартиру вбитої активістки.

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