Хто запускатиме дрони без дозволу, вважатиметься диверсантом: на Рівненщині заборонили безпілотники

Хто запускатиме дрони без дозволу, вважатиметься диверсантом: на Рівненщині заборонили безпілотники

Підіймати у повітря дрони без погодження з ЗСУ та правоохоронців - заборонено.

На території Рівненської області заборонили використовувати безпілотні літальні прилади без попереднього погодження із правоохоронними органами та ЗСУ. Це пов'язано із ситуацією в Україні.

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Про це сьогодні, 26 лютого, повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

Очільник області наголосив, що усі виявлені у повітрі дрони будуть визначені як ворожі та негайно знищені, а причетні до їх запуску особи вважатимуться диверсантами.

Нагадаємо, у Львівській та Івано-Франківській області також застерігають не підіймати у повітря безпілотні літальні апарати.