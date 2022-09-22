Хто займався звільненням українських захисників з полону: Зеленський назвав команду

Зеленський зазначив, що цю операцію зі звільнення готували довго й старанно.

З українського боку питанням звільнення наших полонених займається "достатньо потужна група".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі, 22 вересня.

"Нею керують четверо: керівник Офісу Єрмак, керівник нашої розвідки Буданов, голова СБУ Малюк і Рустем Умеров. А також дякую їхній команді – Дмитру Усову, омбудсмену Лубінцю, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському", – зазначив глава держави

Вранці президент пообіцяв представити й деяких інших учасників української групи, яка працює заради порятунку наших людей із полону.

"Надамо також і більше деталей цього обміну. Дочекайтесь, будь ласка, відповідного брифінгу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Читайте також: