Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хто займався звільненням українських захисників з полону: Зеленський назвав команду

Дата публікації
Перегляди
303
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хто займався звільненням українських захисників з полону: Зеленський назвав команду

Фото: Офіс президента України

Зеленський зазначив, що цю операцію зі звільнення готували довго й старанно.

З українського боку питанням звільнення наших полонених займається "достатньо потужна група".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі, 22 вересня.

"Нею керують четверо: керівник Офісу Єрмак, керівник нашої розвідки Буданов, голова СБУ Малюк і Рустем Умеров. А також дякую їхній команді – Дмитру Усову, омбудсмену Лубінцю, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському", – зазначив глава держави

Вранці президент пообіцяв представити й деяких інших учасників української групи, яка працює заради порятунку наших людей із полону.

"Надамо також і більше деталей цього обміну. Дочекайтесь, будь ласка, відповідного брифінгу", – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
303
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація