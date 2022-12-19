"Хто знає, де доведеться народжувати”. Як підготуватись до безпечних пологів в умовах війни

Народжувати у підвалі не повинен ніхто і ніколи. Це не є нормою та надзвичайно ризиковано для матері й дитини.

Але досвід Маріуполя, Київської області та інших міст України, які пережили жахи окупації, показує нам інше – треба бути готовим до найгіршого.

Дарина Власенко – на восьмому місяці вагітності. Попри вмовляння рідних, жінка не збирається виїжджати за кордон. Зустрітись зі своїм малюком вона збирається на рідній землі, поруч з коханим чоловіком:

"Може, когось це і здивує, але тверде рішення народити дитину я прийняла у перший місяць повномасштабної війни. Раніше ми все вагалися з чоловіком. А тут така ясність прийшла: коли, як не зараз? Та коли я нарешті завагітніла, ми зрозуміли, що потрібно готуватись до пологів особливо ретельно. Бо у країні війна і ніколи не знаєш, на що чекати завтра. Можна домовитись і з пологовим будинком, і з лікарем, а народжувати у підвалі під час обстрілів без світла, тепла і зв’язку. Звісно, ми налаштовуємось на краще, але хочемо бути готовими до всього".

Також читайте Як виживають українські мами, які опинилися самі з дітьми за кордоном

Дарина обговорила зі своїм лікарем список речей, які можуть знадобитися, якщо доведеться народжувати у польових умовах.

“Усі вагітні збирають свої “валізи в пологовий”. Там все, що знадобиться під час пологів та у перші три дні. Одяг, різні предмети гігієни. Так от, я ці валізи ще не зібрала. Але антисептик, ножиці та затискач для пуповини вже поклала у сумку, яку завжди ношу з собою. Мені так спокійніше. Це з того списку “пологів у польових умовах”, який мені лікарка”, – ділиться Дарина.

Ось цей список:

Вода. Чиста і бажано тепла (в термосі), мінімум 5 літрів. Чисті бавовняні пелюшки. Їх забагато не буде. Стерильні рукавички 3-5 пар. Ножиці, оброблені антисептиком (для перерізання пуповини). Спирт, вата, бинт, перекис водню. Важливо! Спирт не можна використовувати для обробки статевих органів, це може викликати опіки. Лише для рук. Затискач для пуповини, 2 штуки. Окситоцин в ампулах та шприці. Може знадобитись ін’єкція у разі слабкої пологової діяльності. Фізіологічний розчин. Для введення породіллі у разі зневоднення, може замінити антисептик для обробки статевих органів. Теплий одяг для малюка та жінки. Очні краплі з антибіотиком. Для профілактики запальних інфекцій, обробити очі дитині, дівчинці додатково статеві органи. Аспіратор. Для відсмоктування слизу з рота і носа дитині, якщо будуть складнощі з диханням. Підгузки.

“Взагалі, в цих умовах, в яких зараз перебувають українці, кожна жінка і кожен чоловік повинні знати, як надати допомогу жінці, яка народжує. А вагітних та їхніх близьких це стосується напряму, – розповідає акушерка, авторка курсу про легкі пологи Ольга Юдіна. – Звісно, що треба намагатись потрапити у пологовий. Якщо ж такої можливості немає, бути хоча б на телефонному зв’язку з акушером”.

Також читайте Як впоратися із втратою дому і повернути відчуття комфорту та безпеки на новому місці

Зараз, коли до загрози ворожих обстрілів додались нові – блекаут, невизначений час без електропостачання, інтернету і телефонного зв’язку, – всім вагітним та їхнім близьким бажано пройти стислий курс з акушерства. Щоб, як мінімум, розуміти, що в реальному житті все відбувається зовсім не так, як це показують у художніх фільмах.

“В екстремальних умовах, коли огляд жінки медиками неможливий, ваш основний орієнтир – частота переймів. Записуйте час кожної перейми. Коли за десять хвилин відбувається від чотирьох до п’яти, це означає, що дитина скоро народиться. У цей час головне – не заважати жінці та забезпечити їй максимальний комфорт. Хіба що стежити, аби вона не сідала на тверду поверхню та пила достатньо води. Якщо захоче їсти, треба дати жінці поїсти. Їй знадобляться сили для потуг”, – запевняє Ольга Юдіна.

Коли почнуться потуги, треба допомогти жінці зайняти таку позицію, яка буде зручною для неї. Якщо жінці зручніше стояти, або сісти навпочіпки, не бійтесь дозволяти це їй, дитина не випаде раптово. Підготуйтесь прийняти її на чисту пелюшку.

“Коли народиться голівка дитини, не тягніть її та нікуди не крутіть, просто легко підтримайте. Вона сама повернеться, це біомеханізм пологів. За кілька потуг народиться вся дитинка, – розповідає Ольга Юдіна. – Покладіть маля на матір та вкрийте обох. За п’ять хвилин можна перерізати пуповину”.

Перед тим, як перерізати пуповину, затисніть її з обох боків. Одним затискачем за один сантиметр від пупкового кільця малюка, іншим – за кілька сантиметрів. Перерізайте між затискачами, так уникнете можливої кровотечі.

“Дитина народилась, це чудово. Але пологи ще не закінчились. Тепер жінці треба народити плаценту – місце, в якому жила дитина. Важливо: не тягніть за пуповину, це може спричинити виворіт матки та смерть жінки, – попереджає акушерка. – Плацента має відділитись сама. Лайфхак: затискач, який залишився після перерізання пуповини на ній, стане для вас міткою. Коли плацента відділиться, пуповина трохи опуститься, ви помітите це по мітці. Тепер попросіть жінку потужитись, і плацента вийде сама. Все, пологи закінчились”.

Якщо ви знаходитесь у польових умовах, можуть виникнути проблеми із доступом до дитячої суміші для годування. Тому налагодження грудного вигодовування може стати питанням життя і смерті вашої дитини.

“У Маріуполі, під час обстрілів, коли діти народжувались у підвалах, немовлята помирали саме від голоду. Це жахливо, коли матір благає про ложечку суміші в іншої, але та відмовляє, бо тоді її дитина також помре. Але цього можна уникнути. Грудне вигодовування можна налагодити майже завжди. Так, в умовах війни це значно складніше. Але це міф, що від стресу молоко “перегорає”. Через дію гормонів стресу просто блокується вихід молока. Тому породіллі надважливо бути з немовлям у тісному контакті “шкіра до шкіри” 24 години на добу. Це буде стимулювати вироблення окситоцину, гормону материнства, який і вивільняє вихід молока”.

Вироблення окситоцину важливе не лише в післяпологовому періоді. Це головний гормон пологів, він допомагає жінці швидше та легше народити. Що ж робити, коли цей гормон “глушать” гормони стресу?

“Природньою умовою для вироблення окситоцину є дотримання правила трьох “Т”: темно, тихо, тепло, – розповідає сексолог-психолог Тіара. – У бомбосховищі темно і тихо зробити не складно. А от зігріти важливо хоча б руки та ноги, підготуйте для цього пляшки з гарячою водою, наприклад”.

Якщо все пішло не за планом і народжувати довелось не у комфортних умовах, заспокоїтись складно. Але це основна умова безпечних пологів. Спокійними та впевненими мають бути і жінка, і її оточення.

“Жінці заздалегідь варто потренуватись правильно дихати. Існують різні техніки, вони є у загальному доступі. Правильне дихання у пологах діє і як заспокійливе, і як знеболювальне, і насичує киснем маму та дитинку. Якщо дуже страшно і боляче, спробуйте перевести увагу із себе на дитину, – радить Тіара. – Лише усвідомте, зараз ваша дитина переживає найскладніший момент у своєму житті. Вчені навіть довели, що дитина у момент народження відчуває такий сильний стрес, ніби вона помирає. Важливо підтримати вашу дитинку, заспокоїти її. Тим паче людина, яка заспокоює когось, заспокоюється й сама”.

Це добре допомагає як жінці, так і чоловіку, який поряд зі своєю дружиною в такий відповідальний момент. Найважливіше для чоловіка – впевнено дивитись прямо в очі своїй коханій та постійно повторювати: “Ми все зможемо!” – і дійсно у це вірити.