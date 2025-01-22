Відео жорстоких знущань досі активно поширюється у Мережі і збирає тисячі негативних коментарів. Своє слово про цей інцидент сказав і Омбудсман України. Тим часом правоохоронці вже встановили імена всіх учасників події та з’ясували причини конфлікту.

Через що старшокласники знущалися з дівчинки та як покарають винних – читайте в ексклюзиві Людмили Труфин на TSN.UA.

На YouTube-каналі ТСН.ua можна подивитися відео: ХТО ЗНУЩАВСЯ З ДІВЧИНКИ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ?! Подробиці, які шокують! У Мережі – ґвалт!

Жорстоке побиття дівчинки

Показова жорстокість підлітків на Київщині не дає спокою всій країні вже кілька днів поспіль. Нові деталі у цій історії з’являються щодня і ми хочемо, аби ви були в курсі кожного оновлення. А почалося все тоді, коли у Мережі з’явилося відео знущань старшокласників з дівчини. Підлітки били її ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. Один з учасників побиття вигукнув: "Навчись відповідати за слова і свої поступки, с**а", і додав, що "вона "мусорнутися" ще хотіла". Також на одному з відео чути, як дівчинці кажуть, що її "закопають у калюжі". А після слів "свято наближається" та вислову "день святого побиття" один із присутніх почав читати "Отче наш". В цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові. Словом, вам треба це побачити і почути.

Потерпілій лише 12 років

Як стало відомо згодом, потерпілій лише 12 років, а били її 15-річний і 16-річний підлітки та 12-річна дівчина. В оточенні потерпілої ситуацію для ТСН.ua прокоментували так:

"Потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них також є дівчинка-переселенка. Можливо, конфлікт стався через помсту дівчат одна одній через висловлювання. Крім цього, за чутками, конфлікту передувало те, що начебто одна з дівчат підклала під двері іншій щось небезпечне. Вибухівка то була чи ні – встановить слідство".

За даними оточення потерпілої, батько останньої є військовослужбовцем. Крім того, як з’ясував ТСН.ua, під час спілкування з правоохоронцями батько однієї дитини, яка була на відео та била дівчинку, поводився зухвало. Казав, що ви ще доведіть, що це моя дитина, казав, що найме адвоката. Водночас стало відомо, що батько, а також рідний і двоюрідний брати потерпілої дівчинки зараз воюють на передовій.

Реакція суспільства

На інцидент з побиттям 12 річної дівчинки на Київщині відреагував голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

"І як голова служби України у справах дітей, і як громадянин, і як батько, я глибоко обурений цим випадком. Ми вже направили звернення до всіх компетентних органів. Повірте, кожен причетний до цього насильства понесе заслужене покарання"

Крім того, він зазначив, що потрібно реагувати не лише на вже вчинені правопорушення, а й запобігати їм. Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що його представник у Київській області Микита Козиренко взяв розслідування справи про побиття дівчинки під особистий контроль. За словами омбудсмана, Козиренко зустрівся з керівництвом поліції в Білоцерківському районі, а представники офісу поспілкувалися з родичами потерпілої та директором школи, де навчаються учні, причетні до події. Емоційно відреагував на кричущий інцидент із дівчинкою і український співак Тарас Тополя. На своїй сторінці у Facebook він зауважив, що гурт "Антитіла" слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії.

Зауважимо, що загалом на цю ситуацію звернули увагу багато блогерів. Всі вони закликають встановити і покарати винних. Українці ж теж активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання.

Що кажуть у поліції

19 січня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття школярки у Білій Церкві. У поліції Київської області у коментарі для ТСН.ua розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки надійшло до поліції ще 11 січня. З'ясувалося, що потерпілій лише 12 років, а били її 15- та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина.

Кому "вручили" підозру

А вже 20 січня поліцейські повідомили про підозру 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої. Правоохоронці встановили, що юний зловмисник з товаришами зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Для залякування дівчинки підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичним хуліган вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень і ось що йому тепер світить.

Спочатку правоохоронці за фактом побиття дівчинки розпочали досудове розслідування за частиною 1 статі 125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження). Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк до 200 годин, або виправних робіт на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки. А вже наступного дня, 21 січня, поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників побиття: тепер досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України). Згодом начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан повідомив, що в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили.

Чи були наркотики причиною конфлікту

Тітка дівчинки Наталі Яковлева-Демеденко у Facebook повідомила, що дівчину могли катувати через наркотики. За її словами, за два тижні до цієї історії одна з кривдниць, яка є на відео, запропонувала її племінниці "травку". Та відмовилася, але розповіла про це іншим дівчатам. За це дівчина й "поплатилася".

"Так, там є розмова про наркотики, за що вона і просила пробачення і повинна принести гроші. Дівчина в чорному костюмі два тижні тому пропонувала траву їй, але вона відмовилась і розповіла «подружкам» в школі і це дійшло до цієї неповнолітньої дівчини в чорному костюмі"

Водночас на брифінгу 22 січня керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий повідомив, що у поліції немає даних про те, що причиною конфлікту між підлітками у Білій Церкві були наркотики. За його словами, таку інформацію перевіряють, однак наразі слідство не має чітких фактів спонукання жертви до вживання наркотиків.

Якщо ж ці дані підтвердяться, то правоохоронці реагуватимуть. Також копи кажуть, що 16-річний підозрюваний у побитті нестиме кримінальну відповідальність. За катування та вимагання в особливо великих розмірах його можуть посадити на строк до 12 років. 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 20 березня включно без права внесення застави. У якому статусі будуть інші учасники конфлікту, слідство ще встановлює. Правоохоронці наголошують, що після швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування КОЖЕН учасник конфлікту буде притягнутий до відповідальності, а, можливо, і їхні батьки.

Що стало причиною конфлікту

Своєю чергою начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь БОгдан в ефірі "Ми – Україна” повідомив, що конфлікт між підлітками виник через чутки, які потерпіла дівчинка начебто розповсюджувала щодо кількох учасників події. Також вона нібито пошкодила двері до помешкання, в якій проживає одна з учасниць нападу. За їхнє полагодження у дівчинки й вимагали кошти:

"Конфлікт між учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події... На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином – через вчинення правопорушення. Станом на зараз поліція встановила 10 учасників цієї події – віком від 10 до 16 років. Серед них – 16-річний хлопець, йому повідомили про підозру"

У якому стані дівчинка

Тим часом у коментарі для ТСН.ua мати дівчинки, пані Ксенія, на запитання журналіста про теперішній стан дитини відповіла так: "Донька тримається, до розслідування поки претензій немає". На уточнювальне запитання про те, якого покарання вона вимагатиме для кривдників доньки, жінка відповіла так: "Ну не вбивати їх, це точно".

Раніше у Білій Церкві 16-річний підліток, якого підозрюють у катуванні 12-річної дівчинки, прокоментував рішення суду. Він заявив, що шкодує про вчинене. А його мати переконана, що понести покарання мають усі учасники нападу.

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