Хтось невдало покурив: у Кадіївці на базі окупантів зненацька добряче "забавовнило"

На Луганщині на базі окупантів у Кадіївці пролунали вибухи.

Будівля зазнала руйнувань, а втрати противника уточнюються.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"В тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) на Луганщині хтось вдало покурив у розташуванні рашистів. Втрати уточнюються", - написав Братчук.

У Мережі заявили, що вибух прогримів у районі будівлі Палацу культури ім. Горького. Там тривалий час дислокувалися російські окупанти.

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня, під час повітряної тривоги російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Попередньо, мішенню стали об’єкти інфраструктури.

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