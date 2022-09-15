"Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів": Подоляк потролив Путіна

Радник керівника Офісу Президента михайло Подоляк потролив російського президента Путіна.
Він вказав на те, що український президент Володимир Зеленський не боїться з'являтися на людях та на передовій, на відміну від очільника Кремля.
Про це Михайло Подоляк написав у своєму твітері.
"Буквально за кілька кілометрів від лінії фронту у звільненому Ізюмі Зеленський конкретно вказує, чому Росія ганебно і катастрофічно програє війну... Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів?", - написав Подоляк.
Свій допис він підкріпив світлиною, на якій український президент під час візиту в деокупований Ізюм, бере участь у заході з підняття державного прапора України.
Слід зазначити, що Путін не відвідує позиції ЗС РФ на передовій не тільки зараз, а й не робив цього раніше.
Just a few kilometers away from the frontline in liberated Izyum, #Zelenskyy indicates specifically why Russia is shamefully and catastrophically losing the war... Has anyone at the "long table" not understood yet? pic.twitter.com/LSys6VUnlv— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022
Раніше Михайло Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео).
Читайте також:
- Окупанти здійснили спробу затопити Кривий Ріг - Зеленський
- Чи застосує Росія ядерну зброю, якщо Україна вдарить по її території: відповідь експерта
- Відповідь має бути в 10 разів сильнішою: експерт про те, що ЗСУ потрібно почати жорсткіше відпрацьовувати по території РФ