Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів": Подоляк потролив Путіна

Дата публікації
Перегляди
1699
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів": Подоляк потролив Путіна

Радник керівника Офісу Президента михайло Подоляк потролив російського президента Путіна.

Він вказав на те, що український президент Володимир Зеленський не боїться з'являтися на людях та на передовій, на відміну від очільника Кремля.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму твітері.

"Буквально за кілька кілометрів від лінії фронту у звільненому Ізюмі Зеленський конкретно вказує, чому Росія ганебно і катастрофічно програє війну... Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів?", - написав Подоляк.

Свій допис він підкріпив світлиною, на якій український президент під час візиту в деокупований Ізюм, бере участь у заході з підняття державного прапора України.

Слід зазначити, що Путін не відвідує позиції ЗС РФ на передовій не тільки зараз, а й не робив цього раніше.

Раніше Михайло Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація