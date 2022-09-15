"Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів": Подоляк потролив Путіна

Він вказав на те, що український президент Володимир Зеленський не боїться з'являтися на людях та на передовій, на відміну від очільника Кремля.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму твітері.

"Буквально за кілька кілометрів від лінії фронту у звільненому Ізюмі Зеленський конкретно вказує, чому Росія ганебно і катастрофічно програє війну... Хтось за "довгим столом" ще не зрозумів?", - написав Подоляк.

Свій допис він підкріпив світлиною, на якій український президент під час візиту в деокупований Ізюм, бере участь у заході з підняття державного прапора України.

Слід зазначити, що Путін не відвідує позиції ЗС РФ на передовій не тільки зараз, а й не робив цього раніше.

Just a few kilometers away from the frontline in liberated Izyum, #Zelenskyy indicates specifically why Russia is shamefully and catastrophically losing the war... Has anyone at the "long table" not understood yet? pic.twitter.com/LSys6VUnlv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022

Раніше Михайло Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео).

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