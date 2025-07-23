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В умовах війни та нестабільної енергетичної ситуації в Україні інтерес до сонячної енергетики продовжує зростати. Попри всі виклики, у 2024 році в нашій країні було запущено понад 800 МВт нових потужностей сонячних електростанцій. Значну роль у цьому зіграли міжнародні інвестиції та державні пільги - скасування мита й ПДВ на обладнання для відновлюваної енергетики. Такий крок відкрив шлях до «зеленої» енергетики для малого та середнього бізнесу.

Сонце плюс автономність - новий тренд для українських компаній

Сьогодні підприємства дедалі частіше роблять ставку не лише на генерацію електроенергії, а й на її збереження. У фокусі автономність, стійкість до відключень та оптимізація витрат. Саме тому зростає інтерес до гібридних сонячних станцій з акумуляторами, які дозволяють працювати без зупинок навіть у пікові години навантаження чи під час аварій.

Водночас усе більш затребуваними стають рішення зі «смарт»-керуванням: такі системи самостійно розподіляють накопичену енергію та реагують на зміну споживання в режимі реального часу. Для українського бізнесу це - не просто технологія, а практичний інструмент виживання та розвитку.

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Huawei Luna 2000: інтелектуальна енергетика вже тут

Одним із найбільш технологічних продуктів у сфері накопичення енергії стала Huawei Luna 2000 - система нового покоління, що вже доступна в Україні. Її комерційна версія на 215 кВт·год розроблена для підприємств, які прагнуть контролювати енергоспоживання та уникати перебоїв у роботі.

Ця система вирізняється:

- Модульною структурою - її легко адаптувати до потреб конкретного об'єкта;

- Інтелектуальним керуванням - заряд і розряд батарей відбуваються автоматично, з максимальною ефективністю;

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- Сумісністю з існуючими сонячними станціями;

- Надійністю, підтвердженою міжнародними стандартами якості.

Перший проєкт в Україні: практика замість теорії

Постачання та супровід однієї із перших в Україні систем Huawei Luna 2000 ємністю 215 кВт·год забезпечила компанія «Сучасна Енергія», офіційний дистриб’ютор бренду Huawei. Система вже працює на одному з українських підприємств, ефективно накопичуючи сонячну енергію вдень та віддаючи її в години пікового навантаження.

Завдяки такому рішенню бізнес отримав не лише захист від раптових відключень, а й можливість оптимізувати витрати на електроенергію та підвищити свою енергетичну незалежність.

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Україна впевнено рухається до децентралізованої енергетики. А такі рішення, як Huawei Luna 2000, вже сьогодні формують новий стандарт автономної, надійної та ефективної енергосистеми для українських підприємств.