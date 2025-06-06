"Гучна ніч у Києві, тату": донька Келлога емоційно звернулася до батька після обстрілу України

Меган Моббс / © Getty Images

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Дочка спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс, фонд якої допомагає Україні, звернулася до свого батька після нічного обстрілу Києва.

Свій допис вона опублікувала у соцмережі Х.

«Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі. У мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру», — написала Моббс і позначила свого батька.

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Вона також зазначила, що армя РФ била вночі не тільки по Києву, а й по низці інших українських регіонів.

«РФ хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але точкових ударів по аеродромах Україна завдала у відповідь на нещадні атаки на мирних жителів і тільки після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче тільки більше війни й усю Україну», — написала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня РФ завдала комбінованого удару по Україні. За даними Юрія Ігната, речника Повітряних сил України, РФ вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети.

Вибухи лунали у Києві — там загинули мирні жителі, а також рятувальники.

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Неспокійно було на Хмельниччині, Полтавщині. Уламки дрона влучили у будинок в Луцьку. У Чернігові люди залишилися без водопостачання через удар.

Всі деталі про нічну атаку читайте у нашій новині.

Зазначимо, напередодні Кіт Келлог прокоментував нещодавні удари українських сил по російській авіації, назвавши їх прикладом ефективного і сміливого лідерства.

«Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа — зупинити кровопролиття й покласти край війні», — зазначив він.

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Довідка:

Відомо, що донька Кіта Келлога — Меган Моббс — упродовж повномасштабного вторгнення займається гуманітарною допомогою в Україні. Вона є президенткою фонду R.T. Weatherman, який від початку війни присутній в Україні. Його діяльність включає створення та управління логістичним хабом на кордоні Румунії та України та доставляння понад 10 000 піддонів медикаментів, медичних засобів та іншої допомоги до понад 70 благодійних організацій і лікарень у нашій країні.