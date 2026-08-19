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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1545
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1 хв

На чолі — чиновники ОП і нардепи: НАБУ і САП викривають злочинну організацію у вищих ешелонах влади (оновлено)

Спецоперація охоплює діяльність високопосадовців Офісу президента та народних депутатів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
1 коментар
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Національне антикорупційне бюро

Національне антикорупційне бюро / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Правоохоронці розкривають масштабну схему за участю топпосадовців та представників влади. У межах спецоперації фіксують діяльність злочинної організації під керівництвом народних депутатів.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

НАБУ та САП проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації, яку очолювали чинний і колишній народні депутати України. До її діяльності, за даними правоохоронців, також можуть бути причетні високопосадовці Офісу президента України та інші особи.

Деталі спецоперації обіцяють повідомити згодом.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, обшуки зараз відбуваються у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Водночас журналіст «Української правди» Михайло Ткач повідомив, що за інформацією джерел видання, НАБУ і САП проводять слідчі дії у Мудрої та депутата Вадима Столара.

А за інформацією джерел видання «РБК-Україна», у справі фігурують Мудра, Столар та екснардеп Максим Микитась.

До слова, керівник САП Олександр Клименко повідомив, що Україна досі не отримала від Ізраїлю жодної відповіді на запити про екстрадицію фігурантів справи «Мідас» — бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Українська сторона наразі чекає на реакцію.

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Коментарі (1)
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gel5098
10:08, 2026.08.19
То викрасти Міндіча та інших ,як свого часу "повернули додому "з Придністров'я суддю Зварича. А раз такої країни ,як Придністров'я немає ,то і порушень чий...
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