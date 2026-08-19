Національне антикорупційне бюро / © ТСН

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Правоохоронці розкривають масштабну схему за участю топпосадовців та представників влади. У межах спецоперації фіксують діяльність злочинної організації під керівництвом народних депутатів.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

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НАБУ та САП проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації, яку очолювали чинний і колишній народні депутати України. До її діяльності, за даними правоохоронців, також можуть бути причетні високопосадовці Офісу президента України та інші особи.

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Деталі спецоперації обіцяють повідомити згодом.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, обшуки зараз відбуваються у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Водночас журналіст «Української правди» Михайло Ткач повідомив, що за інформацією джерел видання, НАБУ і САП проводять слідчі дії у Мудрої та депутата Вадима Столара.

А за інформацією джерел видання «РБК-Україна», у справі фігурують Мудра, Столар та екснардеп Максим Микитась.

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До слова, керівник САП Олександр Клименко повідомив, що Україна досі не отримала від Ізраїлю жодної відповіді на запити про екстрадицію фігурантів справи «Мідас» — бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Українська сторона наразі чекає на реакцію.

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