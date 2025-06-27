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Гучна справа набирає обертів: поліція прийшла з обшуками до Гусакова і його друзів (фото)
У справі про можливе шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова тривають обшуки.
У Києві та Львові поліція проводить обшуки у справі збору коштів на лікування Назарія Гусакова.
Про це повідомила Національна поліція України.
Слідчі дії відбуваються за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обшуки проводять працівники Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань.
Правоохоронці обшукують місця проживання Гусакова, його знайомих і друзів, банківські картки яких він, за даними слідства, міг використовувати для отримання пожертв на закупівлю дороговартісного препарату. Також перевіряються особи, які допомагали з переказами готівки, безготівкових коштів та криптовалюти.
Мета обшуків — задокументувати можливі факти нецільового використання благодійних внесків і з’ясувати, хто міг бути причетний до ймовірної злочинної схеми.
Кіберполіція аналізує рух грошей, зокрема криптовалютні гаманці. Фінмоніторинг перевіряє банківські рахунки Гусакова й осіб, які могли бути причетні до зборів.
Правоохоронці з’ясовують, чи були кошти використані за призначенням, і встановлюють можливих потерпілих. Якщо ви надсилали пожертви або маєте важливу інформацію, поліція просить звертатися за номером слідчого Головного слідчого управління: 099 302 15 24.
Справа Назарія Гусакова
Скандал довкола 31-річного Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м’язову атрофію, спалахнув нещодавно. Його підозрюють у можливому шахрайстві зі зборами на лікування.
Чоловікові закидають, що зібрані благодійні кошти могли витрачатися не за призначенням. У низки жертводавців виникли сумніви щодо прозорості збору, що й спричинило резонанс у соцмережах.
Нацполіція вже відкрила два кримінальні провадження: за фактом шахрайства та відмивання коштів.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту, що 13 червня Назарій Гусаков виїхав з України.