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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3868
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2 хв

Гучна справа набирає обертів: поліція прийшла з обшуками до Гусакова і його друзів (фото)

У справі про можливе шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова тривають обшуки.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Обшуки

Обшуки / © Національна поліція України

У Києві та Львові поліція проводить обшуки у справі збору коштів на лікування Назарія Гусакова.

Про це повідомила Національна поліція України.

Слідчі дії відбуваються за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обшуки проводять працівники Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань.

Правоохоронці обшукують місця проживання Гусакова, його знайомих і друзів, банківські картки яких він, за даними слідства, міг використовувати для отримання пожертв на закупівлю дороговартісного препарату. Також перевіряються особи, які допомагали з переказами готівки, безготівкових коштів та криптовалюти.

Мета обшуків — задокументувати можливі факти нецільового використання благодійних внесків і з’ясувати, хто міг бути причетний до ймовірної злочинної схеми.

Кіберполіція аналізує рух грошей, зокрема криптовалютні гаманці. Фінмоніторинг перевіряє банківські рахунки Гусакова й осіб, які могли бути причетні до зборів.

Правоохоронці з’ясовують, чи були кошти використані за призначенням, і встановлюють можливих потерпілих. Якщо ви надсилали пожертви або маєте важливу інформацію, поліція просить звертатися за номером слідчого Головного слідчого управління: 099 302 15 24.

Обшуки / © Національна поліція України

Обшуки / © Національна поліція України

Обшуки / © Національна поліція України

Обшуки / © Національна поліція України

Обшуки / © Національна поліція України

Обшуки / © Національна поліція України

Обшуки / © Національна поліція України

Обшуки / © Національна поліція України

Справа Назарія Гусакова

Скандал довкола 31-річного Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м’язову атрофію, спалахнув нещодавно. Його підозрюють у можливому шахрайстві зі зборами на лікування.

Чоловікові закидають, що зібрані благодійні кошти могли витрачатися не за призначенням. У низки жертводавців виникли сумніви щодо прозорості збору, що й спричинило резонанс у соцмережах.

Нацполіція вже відкрила два кримінальні провадження: за фактом шахрайства та відмивання коштів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту, що 13 червня Назарій Гусаков виїхав з України.

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