ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Гучна справа полку «Скеля»: ДБР оголосило першу підозру - деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Гучна справа полку «Скеля»: ДБР оголосило першу підозру - деталі

Державне бюро розслідувань повідомило про першу підозру у справі полку «Скеля». Правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у побитті двох своїх побратимів. Слідство отримало перші процесуальні результати в одній зі справ.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань

Підозрюваному інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовими, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також насильство щодо начальника, вчинене в умовах воєнного стану.

Що відомо про інциденти

Перший випадок стався у травні 2025-го поблизу одного із сіл Ізюмського району Харківщині, де було місце тимчасової дислокації «Скелі». Туди прибули військові іншого підрозділу. Згодом між виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки.

У конфлікт втрутився військовий капелан, який намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.

“За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи”, - повідомили в ДБР.

Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове, що також у Харківській області. Тоді підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.

За даними слідства, молодший сержант збив офіцера з ніг і завдав йому ударів руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie