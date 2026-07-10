Гучна справа полку «Скеля»: ДБР оголосило першу підозру - деталі

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Державне бюро розслідувань повідомило про першу підозру у справі полку «Скеля». Правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють у побитті двох своїх побратимів. Слідство отримало перші процесуальні результати в одній зі справ.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань

Підозрюваному інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовими, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також насильство щодо начальника, вчинене в умовах воєнного стану.

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Що відомо про інциденти

Перший випадок стався у травні 2025-го поблизу одного із сіл Ізюмського району Харківщині, де було місце тимчасової дислокації «Скелі». Туди прибули військові іншого підрозділу. Згодом між виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки.

У конфлікт втрутився військовий капелан, який намагався заспокоїти сторони та запропонував владнати ситуацію на рівні командування.

“За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи”, - повідомили в ДБР.

Другий епізод стався у червні 2025 року в місті Барвінкове, що також у Харківській області. Тоді підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.

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За даними слідства, молодший сержант збив офіцера з ніг і завдав йому ударів руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро.

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