Гучне затримання генерала СБУ: НАБУ проводить масштабну операцію – перші деталі

НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку / © Українська правда

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Детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку, який обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності. Затримання відбулося на тлі масштабної антикорупційної операції «Карфаген».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

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За інформацією видання, затримання відбулося після того, як НАБУ оприлюднило дані про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген».

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За версією слідства, учасники угруповання систематично передавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Водночас конкретні обставини затримання Дуки та його процесуальний статус у наданому повідомленні не уточнюються.

Що передувало затриманню генерала СБУ

Вранці 4 листопада стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Зокрема, у межах операції «Карфаген» працівники НАБУ і САП викрили масштабну злочинну організацію. Учасники угруповання налагодили системний підкуп високопосадовців правоохоронних органів заради прикриття нелегального бізнесу. Під їхнім захистом працювали шахрайські колцентри, наркобізнес і виробництво контрафакту.

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Крім того, раніше НАБУ повідомило про перешкоджання слідчим діям. За даними бюро, один із високопосадовців СБУ погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та не допускав їх до місця проведення обшуку, санкціонованого слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

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