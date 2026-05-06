Угорщина повернула захоплені при Орбані кошти «Ощадбанку»: Зеленський повідомив подробиці

Володимир Зеленський.

Угорщина повернула Україні кошти та цінності «Ощадбанку», які захопили угорські спецслужби в березні цього року.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

«Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності „Ощадбанку“ що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів», — наголосив глава держави.

За його словами, Будапешт повернув і кошти, і цінності «в повному обсязі». Зеленський подякував Угорщині «за конструктив та цивілізований крок».

Викрадення грошей і інкасаторів «Ощадбанку»

Угорщина 5 березня затримали два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», які робили перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українською фінустановою. Угорська податкова служба заявила, що українців затримали «за підозрою у відмиванні коштів».

У бригаді інкасаторів було сім працівників. Стало відомо, що під час тримання під вартою в Угорщині вони перебували у кайданках. Ба більше — одному з працівників «Ощадбанку» між допитами кололи ін’єкції. Через 28 год. після затримання їх депортували з країни.

За тиждень «Ощадбанкові» повернув інкасаторські авто, а також частину особистих речей співробітників інкасаторської бригади. Втім, гроші та золото не віддали. В уряді тодішнього прем’єра Віктора Орбана заявили, що начебто у броньованих автомобілях перевозилися «щойно надруковані євро та долари», які ніколи не потрапляли до обігу.

10.03.26 Угорщина визнала умисне затримання інкасаторів і назвала умови повернення коштів

