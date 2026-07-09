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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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23
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1 хв

Гучний інцидент з ТЦК у Львові: відкрито кримінальні провадження і з'явилися нові деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Гучний інцидент з ТЦК у Львові: відкрито кримінальні провадження і з'явилися нові деталі

© Офіс Генерального прокурора

Напередодні пізно увечері на Сихові у Львові стався за участі військовослужбовців, поліції та близко 200 цивільних. Після сутички тривають досудові розслідування, а також відкрито одразу два кримінальні провадження.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Наразі відкрито два кримінальні провадження - за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу, який забезпечував публічний порядок під час інциденту.

У Нацполіції додали, що було встановлено особу нападника. Наразі жодну особу не затримано.
Тривають слідчі дії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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