Худобу гнали додому: у Рівненській області водій влетів в череду і збив чотирьох корів (фото)

За попередніми даними, кермувальник був п'яним.
У селі Колодязне Рівненської області водій легковика збив одразу декілька корів і розтрощив дерев'яний паркан. ДТП сталась у неділю, 12 веренся.
Про це повідомляє "Рівне Медіа".
"Трапилось це в час, коли череду саме гнали додому з лугу. Одна рогата - відразу на смерть, ще три - травмовано", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, водій був нетверезим, вміст алкоголю в його крові становив 2,64 проміле.
Нагадаємо, в Києві посеред траси загинуло двоє корів.