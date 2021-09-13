Худобу гнали додому: у Рівненській області водій влетів в череду і збив чотирьох корів (фото)

Худобу гнали додому: у Рівненській області водій влетів в череду і збив чотирьох корів (фото)

За попередніми даними, кермувальник був п'яним.

У селі Колодязне Рівненської області водій легковика збив одразу декілька корів і розтрощив дерев'яний паркан. ДТП сталась у неділю, 12 веренся.

Про це повідомляє "Рівне Медіа".

"Трапилось це в час, коли череду саме гнали додому з лугу. Одна рогата - відразу на смерть, ще три - травмовано", - йдеться у повідомленні.

фото / "Рівне Медіа"

За даними видання, водій був нетверезим, вміст алкоголю в його крові становив 2,64 проміле.

Нагадаємо, в Києві посеред траси загинуло двоє корів.

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