Художниця Гапчинська заступилася за скандальну Соню Морозюк і пояснила чому

Українська художниця Євгенія Гапчинська заступилася за свою колегу Соню Морозюк, яка опинилася в центрі корупційного скандалу через свого колишнього нареченого Романа Гринкевича.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Гапчинська пояснила, що не критикує творчість Соні. За словами майстрині, Морозюк лише творила свої картини, а, першою чергою, потрібно критикувати її колишнього нареченого, який причетний до корупційних схем у виробництві одягу для військових.

Соня Морозюк

"Соня Морозюк робила свої картини так, як відчувала і вважала за потрібне. Людям це подобалося. Кожна творчість має право на існування. Я по-доброму ставлюся. Це родині Гринкевичів потрібно соромитися своїх дій. Соня Морозюк – вона митець. Їй соромитися своїх картин не потрібно", - висловилася художниця.

Гапчинська також додала, що була дійсно шокована, коли дізналася про корупційний скандал довкола Соні Морозюк. Тим не менш, вона залишається для неї художницею, яка гарно та по-своєму малювала картини.

Євгенія Гапчинська / Фото: скриншот з відео

"Я дізналась про Соню Морозюк за тиждень до цього скандалу. Я побачила її інтерв'ю, де вона каже, що працює від п'яти ранку і заробила собі на квартиру. Я дивилася інтерв'ю і мені сподобалася ця дівчинка і її картини. Потім я просто з жахом дізналась, що є зв'язок між діями Гринкевича. Але навіть після цього я вважаю, що Соня Морозюк – це людина, яка малювала свої картини і малювала їх класно. Соню я поважаю за її картини, за те, що вона працює", - додала Гапчинська.

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