Гуляла з дитиною та збирала дані для РФ: на Житомирщині СБУ викрила зрадницю

СБУ / © twitter/СБУ

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СБУ викрила зрадницю, яка працювала на ворога у Житомирській області. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону.

Про це повідомила СБУ.

“Щоб отримати координати для вогневого ураження, зрадниця обходила місто та його околиці і фотографувала місця ймовірного перебування українських захисників. Для конспірації розвідвилазок агентка робила їх під виглядом прогулянок зі своєю 4-річною дитиною, яку “за легендою” відводила до місцевого дитсадочка”, — повідомили у Службі.

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У такий спосіб фігурантка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів “Укрзалізниці”, серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

Правоохоронці затримали агентку та запобігли передачі розвідданих агресору. Також були проведені комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли шукала “додаткові заробітки” на телеграм-каналах. Там її завербував російський спецслужбіст, особу якого вже встановлено кіберфахівцями СБУ. Під час обушку у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала ще 4-х зрадників, які працювали проти нашої держави на сході, півночі та заході України. На замовлення РФ вони займалися підпалами у різних регіонах України.