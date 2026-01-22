Гуляйполе у "сірій зоні": чому окупанти не можуть закріпитися у місті

Гуляйполе

Місто Гуляйполе Запорізької області майже все в сірій зоні, але ворог не може завести підрозділи для закріплення.

Про це в етері «КИЇВ24» повідомив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта, оцінка ситуації свідчить про те, що Гуляйполе майже повністю перебуває у «сірій зоні». Це означає відсутність чіткої лінії бойового зіткнення, що створює хаос на полі бою.

«У Гуляйполі немає такого поняття, як стабільна лінія фронту. Окупанти не можуть завести підрозділи закріплення. Схема їхнього наступу зазвичай така: спочатку йдуть штурмовики, проривають оборону, а за ними заходять сили для утримання територій. Так от, попри всі зусилля, завезти ці підрозділи в Гуляйполе вони не можуть», — пояснює Снєгирьов.

Причиною цього є активна робота штурмових груп Сил оборони України, які діють фактично по всьому місту, не даючи ворогові перепочинку.

Наслідком перетворення міста на «сіру зону» стало зниження активності російської авіації (ВКС РФ) на цьому напрямку. Через відсутність чітких позицій пілоти ворога просто не розуміють, куди скидати бомби.

«Вони не розуміють, де українці, а де безпосередньо самі москалі. Тому активність авіації знижена, аби не влучити по своїх», — зазначає аналітик.

В чому складність боїв за Гуляйполе

Водночас оборона Гуляйполя ускладнюється географічним розташуванням міста. Воно знаходиться в низині, що дає ворогу перевагу у контролі над логістичними шляхами українських захисників.

Крім того, складний рельєф місцевості з великою кількістю балок дозволяє росіянам приховано перекидати оперативні резерви, залишаючись поза зоною ураження українських вогневих засобів.

Ситуацію погіршили й погодні умови, які останнім часом унеможливили ефективне використання «стіни дронів» з боку ЗСУ, що дало тактичні успіхи окупантам.

Розуміючи, що взяти Гуляйполе лобовими штурмами не вдається навіть перетворивши його на руїни, російське командування змінило тактику.

«Основні удари наразі у окупантів сконцентровані по флангах гуляйпільського напрямку. Вони намагаються охопити місто, взяти його в оперативное оточення, прекрасно усвідомлюючи безперспективність прямих атак», — підсумував Снєгирьов.

Нагадаємо, за оцінкою військового експерта Павла Нарожного, активізація російських військ на Гуляйпільському напрямку пов’язана не лише зі спробами захопити місто, а передусім із прагненням взяти під вогневий контроль ключові логістичні шляхи Сил оборони України, що ведуть у бік Покровська та Костянтинівки.

Саме удари по цих маршрутах артилерією та дронами є однією з головних цілей окупантів. Водночас експерт зазначає, що Гуляйполе має високі шанси встояти, адже на напрямок перекинули досвідчену 5-ту штурмову бригаду, яка раніше тривалий час успішно стримувала ворога на найгарячіших ділянках Донбасу.