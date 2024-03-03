Хуліганів, які жорстоко били перехожих і викладали відео, затримали в Івано-Франківську — ОВА

Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку - потерпілу.
Поліція затримала молодих людей, які на вулицях Івано-Франківська нападали на самотніх перехожих, переважно чоловіків і жінок похилого віку, інколи із застосуванням газових балончиків.
Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
“Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку - потерпілу. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази”, - написала вона.
Онищук запевнила, що усі вчинені злочини отримають належну правову оцінку, а правоохоронці простежать за тим, щоб “подібне більше не повторилося”.
“Спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів в майбутньому. Такі вчинки є ганебними та абсолютно неприпустимими у нашому суспільстві”, – заявила начальниця ОВА.
Нагадаємо, раніше поліція розпочала кримінальне провадження через відео в Мережі, на якому невідомі нападають на мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей.
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