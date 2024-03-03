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Хуліганів, які жорстоко били перехожих і викладали відео, затримали в Івано-Франківську — ОВА

Хуліганів, які жорстоко били перехожих і викладали відео, затримали в Івано-Франківську — ОВА

Фото: https://pixabay.com

Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку - потерпілу.

Поліція затримала молодих людей, які на вулицях Івано-Франківська нападали на самотніх перехожих, переважно чоловіків і жінок похилого віку, інколи із застосуванням газових балончиків. 

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

“Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку - потерпілу. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази”, - написала вона. 

Онищук запевнила, що усі вчинені злочини отримають належну правову оцінку, а правоохоронці простежать за тим, щоб “подібне більше не повторилося”.

“Спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів в майбутньому. Такі вчинки є ганебними та абсолютно неприпустимими у нашому суспільстві”, – заявила начальниця ОВА.

Нагадаємо, раніше поліція розпочала кримінальне провадження через відео в Мережі, на якому невідомі нападають на мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей.

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