Гуманітарні місії на Херсонщині стануть регулярними: про що домовилися Україна та Росія

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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Україна та Росія домовилися про проведення регулярних гуманітарних місій на Херсонщині — щонайменше раз на місяць, а за потреби й частіше.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на документи, які представники України та РФ підписали 23 жовтня в Білорусі.

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Гуманітарна місія в Олешках: що передбачає домовленість України та РФ

Згідно з документами, які отримав Fox News, першою в межах домовленості має стати гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках. До міста планують доставити продукти, питну воду та медикаменти, а також забезпечити доступ лікарів. Для цивільних, які захочуть залишити населений пункт, мають організувати безпечний виїзд.

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Документи 23 жовтня підписали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та представниця російської сторони Яна Лантратова. Домовленість має виключно гуманітарний характер і не передбачає припинення бойових дій на інших ділянках фронту.

За словами Лубінця, операція проходитиме у кілька етапів. Для її проведення передбачені режим тиші та розмінування визначених територій.

«У рамках нашої угоди перше — буде забезпечено режим тиші, друге — буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, третє — буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок», — заявив український омбудсмен.

Безпосередньо гуманітарна місія, за словами Лубінця, має розпочатися 29 жовтня. Вона передбачатиме доставку допомоги та можливість безпечного виїзду цивільних з окупованих Олешок.

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Регулярні гуманітарні місії на Херсонщині: про що домовилися Україна та РФ

Як повідомляє Fox News із посиланням на підписані сторонами документи, домовленість стосується не лише разової гуманітарної операції в Олешках. Після її завершення Україна та Росія мають перейти до регулярних гуманітарних місій в інших населених пунктах Херсонщини.

«Домовленість передбачає постачання гуманітарних вантажів та організацію заходів із повернення мешканців Херсонщини після завершення місії в тимчасово окупованих Олешках», — йдеться в матеріалі Fox News.

Таким чином, операція в Олешках має стати першим етапом ширшої домовленості про регулярну гуманітарну допомогу цивільному населенню Херсонщини.

© Fox News

© Fox News

© Fox News

Роль Меланії Трамп у домовленості щодо Олешок

За даними Fox News, посередницею в переговорах між Україною та Росією щодо гуманітарної місії в Олешках стала перша леді США Меланія Трамп. Її команда протягом кількох тижнів контактувала з представниками обох сторін та працювала над деталями операції.

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Старший радник першої леді Марк Бекман розповів, що спочатку Україна, а згодом Росія погодилися на посередництво Меланії Трамп. За його словами, до переговорного процесу були залучені президент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін.

«Перша леді провела тижні переговорів із Путіним і Зеленським», — заявив Бекман.

Як зазначає Fox News, сторони узгоджували маршрути, порядок виїзду цивільних, техніку, яку дозволять використовувати під час гуманітарної операції, та інші організаційні деталі.

Участь Меланії Трамп у цьому процесі підтвердив і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, перша леді США виступає посередницею та координує зусилля сторін під час проведення гуманітарної місії.

«Гуманітарну місію ми проводимо спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп», — заявив Лубінець.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що жителів тимчасово окупованих Олешок, які погодяться на евакуацію, спочатку можуть вивозити до окупованого Криму або Росії. За даними Financial Times, після цього люди зможуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

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