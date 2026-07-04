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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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ГУР атакувало аеропорт «Бельбек» у Криму: РФ втратила дорогезний Міг-29 (ексклюзивне відео)

Орієнтовні збитки Росії після атаки на військовий аеродром у Криму можуть становити десятки мільйонів доларів.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака ГУР на Бельбек

Атака ГУР на Бельбек / © ГУР Міноборони

Головне управління розвідки (ГУР) завдало удару безпілотниками по аеродрому «Бельбек» у Криму, внаслідок чого знищено російський винищувач Міг-29.

Про це повідомляє Головне управління розвідки у суботу, 4 липня.

Атаку здійснили у ніч з 25 на 26 червня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України. Орієнтовні збитки Росії можуть становити десятки мільйонів доларів.

«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку — в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів», — додали у ГУР.

В українській розвідці наголосили, що Крим — це Україна, і атаки на півострів триватимуть, допоки триватиме військова агресія РФ.

© ГУР Міноборони

Атаки на Крим — останні новини

Нагадаємо, вночі 4 липня у Керчі та інших районах окупованого Криму пролунали вибухи, зокрема, в Керчі та Севастополі, а в районі Аджимушкая виникла пожежа. За даними моніторингових каналів, дрони помітили над Роздольненським районом.

А під час атаки 3 липня сталося знеструмлення низки важливих об’єктів у Криму після ефективної атаки. Було уражено електропідстанції ПС 110 кВ «Саки», «Старий Крим» та інші.

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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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