ГУР атакували техніку РФ на Донбасі: що відомо

Бійці ГУР відпрацювали по ворожій техніці на Донбасі. Уражені радари та пускові установки ЗРК окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Дата публікації 09:37, 02.12.25

Лише за одну ніч під удар потрапили:

пускова установка 9А83 зі складу ЗРК «С-300В», яка перебувала на бойовому чергуванні;

дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».

«Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України», — наголошують розвідники.

Раніше ГУР вдарило по кадировцях під Бердянськом. Точні втрати РФ встановлюються.

«Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге. У підсумку ― успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались „хапуги“ з окупаційного підрозділу „ахмат“, — йдеться у повідомленні.

Як учергове наголосили в українській розвідці, російські окупанти мусять відповісти за кожен злочин, що вони скоїли проти України.