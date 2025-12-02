- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
ГУР атакували техніку РФ на Донбасі: що відомо
Армія РФ зазнала втрат після удару ГУР на Донбасі.
Бійці ГУР відпрацювали по ворожій техніці на Донбасі. Уражені радари та пускові установки ЗРК окупантів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Лише за одну ніч під удар потрапили:
пускова установка 9А83 зі складу ЗРК «С-300В», яка перебувала на бойовому чергуванні;
дві дороговартісні радіолокаційні станції 1Л125 «Ніобій-СВ».
«Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України», — наголошують розвідники.
Раніше ГУР вдарило по кадировцях під Бердянськом. Точні втрати РФ встановлюються.
«Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге. У підсумку ― успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались „хапуги“ з окупаційного підрозділу „ахмат“, — йдеться у повідомленні.
Як учергове наголосили в українській розвідці, російські окупанти мусять відповісти за кожен злочин, що вони скоїли проти України.