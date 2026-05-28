ГУР оприлюднило науковий портрет зрадника: хто насправді стає колаборантом

ГУР МО України оприлюднило результати дослідження, яке формує кримінологічний та психологічний портрет засуджених колаборантів.

Середній вік колаборантів становить 42-47 років. Понад 82% з них не мають вищої освіти, а близько 70% до засудження офіційно не працювали.

Такий науковий портрет зрадника представили в «Укрінформі» під час презентації аналітичного дослідження «Кримінологічний та психологічний портрет засудженого колаборанта» за результатами дослідження науковців і за підтримки ГУР МО України.

Як зазначили фахівці, дослідження формує кримінологічний і психологічний портрет засуджених за колабораційну діяльність. А робота базується на даних держорганів та опитуванні 100 осіб, засуджених за співпрацю з ворогом.

Також відзначається схильність частини засуджених пояснювати свої дії зовнішніми обставинами та уникати персональної відповідальності.

Окремо науковці наголошують, що така категорія потребує спеціальних програм ресоціалізації та міжвідомчої роботи для запобігання повторним ризикам.

Що відомо про засуджених зрадників в Україні

Станом на 27 травня 2026 року майже 1000 засуджених колаборантів очікують виїзду до російської федерації (400 з них представлені на сайті проєкту), а 70 осіб уже виїхали до РФ з паралельним поверненням українців з російської неволі.

Нагадаємо, раніше йшлося про колаборанта Володимира Ляпкіна, який служив у підрозділі російської окупаційної армії «Барс-33» під позивним «Батий», а також про смерть творця ракети "Циркон", якою РФ атакує Україну.

