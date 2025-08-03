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ГУР отримало повний набір секретів найновішого підводного ракетоносця РФ: що вдалось дізнатись (фото)
Розвідка отримала доступ до ключової технічної документації, схем і внутрішніх інструкцій російського корабля.
Українська військова розвідка здобула внутрішню документацію про один із найнебезпечніших елементів російської ядерної тріади — стратегічний атомний підводний човен К-555 «Князь Пожарський» проєкту 955А «Борей-А».
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління розвідки МО України у Telegram.
Йдеться про новітню субмарину, яка лише 24 липня 2025 року офіційно стала частиною 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту РФ. Постійна база — місто Ґаджиєво в Мурманській області. На бойове чергування корабель відправив особисто Володимир Путін.
ГУР отримало доступ до критично важливої інформації
списків усього екіпажу з деталями про їх посади, кваліфікацію та фізпідготовку;
інструкцій щодо бойових завдань та внутрішнього розпорядку на борту;
схем роботи систем життєзабезпечення та бойового оснащення;
документів про організацію побуту екіпажу, евакуацію поранених, вантажні операції та дії в разі буксирування;
технічної документації, зокрема звіту про пошкоджений радіобуй, із зазначенням усіх учасників експертизи.
Крім того, у розвідки опинилася копія книги корабельного розпорядку — детальний документ, який регламентує повсякденну та бойову діяльність субмарини.
Проєкт «Борей-А», до якого належить «Князь Пожарський», — основа морського компонента ядерних сил РФ. Кожен такий човен несе 16 шахт з міжконтинентальними ракетами Р-30 «Булава-30», що здатні доставити до 10 ядерних боєголовок на кожній.
Отримані дані дозволяють не лише краще зрозуміти можливості та вразливості саме «Князя Пожарського», але й усього флоту нових російських стратегічних субмарин. Це — серйозний прорив у послабленні одного з головних інструментів ядерного шантажу Кремля.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія почала патрулювати Чорне море підводними човнами, адже для ворога залишилася тільки опція підводного патрулювання.