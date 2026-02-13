ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
162
1 хв

ГУР показало, як російський командир наказував вбивати цивільних українців

У ГУР опублікували перехоплення, в якому російські військові свідомо наказували вбивати цивільних в Донецькій області.

Руслана Сивак
Російський військовий (ілюстративне фото)

Російський військовий (ілюстративне фото) / © Associated Press

Російські військовослужбовці отримали прямий наказ на знищення мирного населення під час проведення «зачистки» в районі населеного пункту Зелений Гай на Олександрівському напрямку Донеччини.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, злочинний наказ був відданий бійцям загону «Шторм», який складається з колишніх ув’язнених та входить до складу 57-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. У розмові зафіксували вказівку командира не залишати в живих жодної людини у великій будівлі, де перебувають цивільні особи.

«Давай там один великий небо слухають і готуються дві двієчки, одна двієчка готується на зачистку, де мирні громадяни — всіх єб.шити на.й. Ось ця будівля велика», — йдеться у перехопленому діалозі загарбників.

У ГУР МО наголосили, що такі дії є частиною цілеспрямованої політики Кремля щодо винищення українців на тимчасово окупованих територіях. Відомство офіційно попередило, що всі причетні до звірств ідентифікуються. А за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин обов’язково настане справедлива відплата.

Нагадаємо, росіяни у прифронтовому Оріхові влаштували полювання на людей. Місцеві розповіли, як виживають.

Раніше ми писали, що російські військові, які зіткнулися з блокуванням систем Starlink на фронті, пропонують українцям гроші за реєстрацію терміналів у ЦНАПах.

162
