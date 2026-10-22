ГУР попередило про "телеміст" РФ: Кремль готує ІПСО, щоб приховати злочини в Олешках

Росія готує на 22 жовтня чергову інформаційну провокацію / © Дмитро Лубінець

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Росія готує міжнародну провокацію, щоб приховати скоєні нею воєнні злочини, зокрема в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, а також дискредитувати Сили оборони України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР).

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За даними розвідки, росіяни планують залучити до пропагандистського заходу представників 80 країн. Цільовою аудиторією «телемосту» визначили дипломатичний корпус країн ООН, ОБСЄ, БРІКС та СНД, а також представників міжнародних гуманітарних організацій.

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Основним доповідачем має стати екскерівник Луганської обласної державної телерадіокомпанії, колишній представник окупаційної адміністрації, пропагандист Родіон Мірошник.

Також заплановані виступи окупаційного керівника Запорізької області Євгена Балицького, представників окупаційних адміністрацій Енергодара й Токмака та людей, яких, за даними ГУР, готують як фальшивих свідків.

У ГУР зазначили, що Кремль прагне відвернути увагу світу від власних воєнних злочинів, зокрема критичної гуманітарної ситуації в окупованих Олешках. Ще одне завдання, за даними розвідки, — заблокувати або послабити міжнародну підтримку України на тлі рішення Ради ЄС щодо виділення кредиту на 90 мільярдів євро та створення альянсу ЄС — Україна у сфері БпЛА.

Голод в Олешках — що відомо

Олешки на Херсонщині були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вперше люди почали масово залишати Олешки три роки тому, після підриву російськими військовими греблі Каховської ГЕС. Тоді, за даними мера Євгена Рищука, під воду пішло 90% міста.

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Від грудня 2025 року Олешки перебували в повній блокаді. Всі дороги до Олешок заміновані й під вогневим контролем. Український омбудсмен Дмитро Лубінець і Міжнародний комітет Червоного Хреста намагаються організувати масову евакуацію з блокадного міста.

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, у якій закликав до гуманітарного припинення вогню в Олешках для доставки продуктів, ліків та евакуації цивільних.

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