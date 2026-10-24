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ГУР: Росія готує в Європі диверсії під чужим прапором, щоб звинуватити Україну
Ворог готує серію диверсій у центральній та східній Європі, аби дискредитувати Сили оборони та підірвати підтримку України.
Для дестабілізації ситуації в Європі кремлівський режим готує серію гібридних провокацій під чужим прапором.
Про це у п’ятницю, 23 жовтня, повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.
Як зазначається, метою російської стратегії щодо країн ЄС, яка може передбачати диверсійні дії, зокрема на території балтійських держав, є дискредитація Сил оборони, позбавлення нашої країни зовнішньої підтримки та залякування європейців.
«У московських задумах фігурують різні сценарії — зокрема, проведення „операцій під чужим прапором“ з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для кремля міжнародні майданчики», — йдеться у повідомленні відомства.
Місцями російських провокацій, за даними ГУР, можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, прикордоння з Росією, Калінінградський анклав, Сувальський коридор, регіони в державах ЄС з присутнім «русскоязичним насєлєнієм» та спорудами, які контролює Кремль.
Диверсії у Європі — останні новини
Нагадаємо, 23 вересня у Польщі в населеному пункті Воля-Кробівська сталася пожежа на наземній станцій Starlink, яка забезпечує Інтернет для України, зокрема для військових. Вогонь охопив електрообладнання, розподільчу станцію та генератор. Польська влада припустила свідомий саботаж і розслідує інцидент як імовірну диверсію.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза зі Сходу «є реальною і відчутною». Саме тому польська армія і державні служби мають бути «готовими до будь-якого сценарію».
Видання WSJ писало, що російський президент Володимир Путін особисто санкціонував кампанію диверсій і таємних операцій проти країн НАТО. За даними західних журналістів, Москва активізувала такі дії на тлі невдач російської армії на фронті та відсутності бажаних результатів переговорів зі США.