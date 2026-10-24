ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

ГУР: Росія готує в Європі диверсії під чужим прапором, щоб звинуватити Україну

Ворог готує серію диверсій у центральній та східній Європі, аби дискредитувати Сили оборони та підірвати підтримку України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Росія готує операції з дестабілізації Європи під чужим прапором

Росія готує операції з дестабілізації Європи під чужим прапором / © ТСН.ua

Для дестабілізації ситуації в Європі кремлівський режим готує серію гібридних провокацій під чужим прапором.

Про це у п’ятницю, 23 жовтня, повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, метою російської стратегії щодо країн ЄС, яка може передбачати диверсійні дії, зокрема на території балтійських держав, є дискредитація Сил оборони, позбавлення нашої країни зовнішньої підтримки та залякування європейців.

«У московських задумах фігурують різні сценарії — зокрема, проведення „операцій під чужим прапором“ з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для кремля міжнародні майданчики», — йдеться у повідомленні відомства.

Місцями російських провокацій, за даними ГУР, можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, прикордоння з Росією, Калінінградський анклав, Сувальський коридор, регіони в державах ЄС з присутнім «русскоязичним насєлєнієм» та спорудами, які контролює Кремль.

Диверсії у Європі — останні новини

Нагадаємо, 23 вересня у Польщі в населеному пункті Воля-Кробівська сталася пожежа на наземній станцій Starlink, яка забезпечує Інтернет для України, зокрема для військових. Вогонь охопив електрообладнання, розподільчу станцію та генератор. Польська влада припустила свідомий саботаж і розслідує інцидент як імовірну диверсію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза зі Сходу «є реальною і відчутною». Саме тому польська армія і державні служби мають бути «готовими до будь-якого сценарію».

Видання WSJ писало, що російський президент Володимир Путін особисто санкціонував кампанію диверсій і таємних операцій проти країн НАТО. За даними західних журналістів, Москва активізувала такі дії на тлі невдач російської армії на фронті та відсутності бажаних результатів переговорів зі США.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie