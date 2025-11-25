ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
285
2 хв

РФ застосовує проти України новий дрон: в ГУР розповіли про його особливості

Уперше цей Shahed-107 публічно представив Корпус вартових ісламської революції в червні цього року, під час ескалації напруження між Іраном та Ізраїлем.

Катерина Сердюк
"Шахед" / Ілюстративне фото

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило детальну будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського ударного БпЛА Shahed-107, який РФ почала активно використовувати у війні проти України. Відомості оприлюднено на порталі War&Sanctions.

Про це повідомляє ГУР МО.

Новий "Шахед"

Новий "Шахед"

Що відомо про Shahed-107

Shahed-107 — це ударний безпілотник типу верхньоплан із розмахом крил близько 3 метрів. Він має Х-подібне хвостове оперення, що забезпечує стабілізацію в польоті. Корпус виготовлено з вуглепластику, силові елементи конструкції — з алюмінію.

У дослідженому українськими фахівцями зразка виявлено кумулятивну осколково-фугасну бойову частину вагою 15 кг, за характеристиками подібну до боєголовок інших моделей «шахедів».

Дрон оснащено китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111, який раніше неодноразово фіксували у складі російських БпЛА «Гербера», «БМ-35», «пародія» та «дельта».

«Враховуючи обсяг паливного бака — 28 літрів — дальність застосування Shahed-107 становить до 300 км», — зазначили у ГУР.

Безпілотник використовує інерціальну навігаційну систему (IMU), аналогічну до іранської Sadra, а також захисний блок від радіоперешкод і чотириелементну завадостійку антену.

Польотне управління забезпечує flight controller (FCU), який передає команди сервоприводам елевонів і двигуна.

Як і в інших іранських та російських БпЛА, електронна база Shahed-107 містить компоненти із широкої географії: США, Швейцарії, Китаю, Японії, Тайваню, Нідерландів та Ірландії.

«Поява Shahed-107 у російському арсеналі — чергове свідчення зміцнення військової співпраці між Тегераном і Москвою», — акцентували у відомстві.

В Україні іранська зброя вкотре проходить реальні бойові випробування у протистоянні із західними оборонними системами.

Отримані російсько-іранськими силами дані можуть бути використані для майбутніх дестабілізаційних операцій у різних регіонах світу, наголошують у ГУР.

Раніше у ГУР заявили, що підтримка РФ з боку Ірану знизилася від початку великої війни.

«На перших етапах це було здебільшого іранське виробництво („Шахедів“ — ред.), зараз більш локалізоване», — сказав Юсов.

Є також інформація про передачу іншої номенклатури озброєння, але Іран здебільшого зосереджений на власних проблемах.

285
