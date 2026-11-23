Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, присвячену ліквідації наслідків російських обстрілів, а також заслухав інформацію розвідки щодо подальших намірів ворога.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

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За словами президента, під час наради пролунала доповідь Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) стосовно оновлених планів російських ударів. На основі цих даних для українських військових уже сформовано відповідні завдання.

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Президент наголосив, що детально опрацював це питання з Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

«Обговорили це з Головнокомандувачем ЗСУ, і я розраховую на повне виконання визначених захисних завдань», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили про те, що високопосадовці Кремля продовжують відкрито заявляти про наміри Москви встановити контроль над більшою частиною України, зокрема над Києвом.

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