Укрaїнa
500
1 хв

ГУР уразило російські вертольоти в окупованому Криму

ГУР успішно атакувало військові об’єкти в Криму, завдавши відчутного удару по боєздатності ворога.

Наталія Магдик
Атака ГУР

Атака ГУР / © скриншот з відео

Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» успішно провів операцію на території тимчасово окупованого Криму, внаслідок якої російські окупаційні війська зазнали значних втрат.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки МО України у Telegram.

За даними розвідки, було знищено три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та одну з найсучасніших російських радіолокаційних станцій — РЛС 55Ж6У «Небо-У».

Ця РЛС є критично важливим елементом для ворожої протиповітряної оборони, оскільки здатна відстежувати повітряні цілі на значній відстані. Її знищення суттєво послаблює можливості російської ППО на півострові, що, у свою чергу, відкриває нові можливості для подальших операцій.

Знищення військових об’єктів у Криму є частиною постійної бойової роботи, спрямованої на виснаження ресурсів ворога та демілітаризацію півострова.

© Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, що спецпідрозділ «Примари» ГУР МО України раніше вже проводив успішні атаки на військові об’єкти окупантів у Криму. Повідомляється, що вони атакували та уразили критично важливі дороговартісні компоненти зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

500
