ГУР вдарило по кадировцях під Бердянськом: деталі операції

29 листопада на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області пролунало два вибухи. ГУР та Рух опору уразили два автомобілі, на яких пересувались кадировці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

ГУР вдарило по кадировцях під Бердянськом

Як стало відомо, українські партизани з’ясували, що кадировці організували «схему» із краденим пальним. Вони продавали солярку на трасі під Бердянськом. Локацію замінували, а ц момент концентрації окупантів-корупціонерів — здійснили два підриви.

«Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге. У підсумку ― успішно уражено два автомобілі, на яких пересувались „хапуги“ з окупаційного підрозділу „ахмат“, — йдеться у повідомленні.

Точна кількість втрат особового складу армії РФ уточнюється.

ГУР МО вчергове наголошують: за кожен злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, у Генштабі оновили втрати РФ у війні проти України. За останню добу ЗСУ ліквідували 910 окупантів.

